Paulo Dybala y la fecha clave para saber si estará o no en Qatar

Las alarmas de la selección Argentina se encuentran prendidas desde anoche gracias a un Paulo Dybala cuya presencia en Qatar 2022 se encuentra en veremos ahora mismo. La Joya, quien volviese a marcar anoche con Roma y José Mourinho, se retiró lesionado del choque ante Lecce y en las próximas horas conocerá si llega o no a la Copa del Mundo. ¿Qué pronósticos manejan en Italia?

Su tanto de penalti fue celebrado por solo unos segundos. Medio Olimpico de Roma se llevaba las manos a la cabeza gracias a los gestos del cordobés, quien después de marcar ante Lecce en la capital cojeaba y pedía el cambio para sorpresa de todos. Las noticia empezaron a llegar al seno de la Albiceleste, donde las palabras de Mourinho prenden todas las alarmas pensando en lo que viene en Doha.

“¿Cómo está Paulo? Digo mal, por no decir muy mal. Hablé con el doctor y con el jugador, según mi experiencia va a ser difícil volver a verle con la Roma antes de 2023″, declaraciones del Special One sobre un Dybala que en Italia analizan si podrá llegar o no a una Copa del Mundo donde todos contaban con su presencia en la lista final de Scaloni. Ya hay fecha para conocer el estado de la Joya.

Pronostico reservado

La Gazzetta dello Sport desvela que Roma ha decidido aplazar 24 horas esos exámenes médicos que daría conocer cómo se encuentra una pierna que debe todavía deshincharse para poder ser estudiada. El mejor de los pronósticos pasa por una lesión de primer grado en el cuádriceps que deje por fuera de las canchas a Dybala por solo 15 días, hecho que no es incompatible con verle por Qatar.

Pero la Gazzetta no duda, si los peores augurios se convierten en realidad hablaremos de una lesión de grado dos que significaría una baja cercana a las 4 semanas. José Mourinho cruza los dedos, Lionel Scaloni también y el futuro de Paulo Dybala se definirá mañana pensando en Qatar 2022.