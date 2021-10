Este miércoles se conoció que un futbolista de Brighton & Hove Albion de la Premier League fue arrestado bajo una sospecha de agresión sexual en la última madrugada en la ciudad en la que se ubica su equipo. El club ya está al tanto de la situación.

Por la tarde, la policía de Sussex hizo públicos los datos sobre la grave situación al lanzar un comunicado: "Dos hombres han sido arrestados después de que una mujer denunciara haber sido agredida sexualmente en Brighton, temprano este miércoles".

"Un hombre de unos 40 años y otro de unos 20, ambos de Brighton, fueron arrestados bajo sospecha de agresión sexual y se mantienen bajo custodia policial en este momento. La víctima está recibiendo apoyo especializado de los oficiales", detalló el anuncio de la fuerza.

Si bien no se reveló de qué futbolista del plantel se trata, el equipo de la Premier League no esquivó el hecho y se pronunció en un comunicado: "Brighton & Hove Albion sabe que uno de sus jugadores está asistiendo a la policía con la investigación de un presunto delito. El asunto está sujeto a un proceso legal y, por lo tanto, el club no puede hacer más comentarios en este momento".

Es el segundo caso resonante del estilo en la mayor liga de Inglaterra en el último tiempo. Benjamin Mendy, de Manchester City, fue suspendido por el club y permanece bajo custodia policial desde agosto, enfrentando cuatro casos de violación y otro de agresión sexual.