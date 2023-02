Repudiable: los cantos de la hinchada de Spezia vs. Napoli por la muerte de Diego Maradona

Este domingo cinco de febrero se disputó en el Estadio Alberto Picco el encuentro entre Spezia y Napoli correspondiente a la vigesimoprimera jornada de la Serie A, duelo que quedó manchado por la repudiable actitud de los hinchas locales que se proclamaron en contra de la ciudad de sus rivales de turno, insultaron a Luciano Spalletti y, como si fuera poco, se burlaron de la muerte de Diego Maradona.

Para provocar al astro futbolístico argentino, los tifosi de la curva Ferrovia utilizaron la melodía de la característica canción que los napolitanos le crearon a Diego en la década del '80 para homenajearlo, con marcadas diferencias en algunos de sus versos: "Oh mamma mamma mamma, Oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon è morto Maradona, è morto Maradona, oh, mamá, felice ora che sono".

Además, para hacerla completa, la hinchada de La Spezia, por un lado, hizo referencia a las erupciones del Volcán Vesubio (la última fue en 1944 que destruyó gran parte del municipio de San Sebastiano, pero la más reconocida fue la del año 79 que arrasó con Pompeya) y, por el otro, se despachó contra Luciano Spalletti, quien supo lucir los colores negro y blanco en su etapa como futbolista, dando a entender que quedaron ciertas cuentas pendientes.

Los hinchas del Napoli y Spezia ya se habían enfrentado en mayo del año pasado

La violencia que se registró este domingo en el Estadio Alberto Picco cuenta con un antecedente reciente que fue en mayo del año pasado. En el mismo escenario, hinchas de La Spezia lanzaron bombas de humo hacia el sector que ocupaban los aficionados del Napoli. Estos respondieron y el encuentro fue interrumpido durante 12 minutos hasta que la policía logró disipar los disturbios que, de igual modo, continuaron en las adyacencias del recinto.

Napoli venció a Spezia 3 a 0

En el plano futbolístico, Napoli obtuvo tres valiosos puntos que lo arrimaron al tan ansiado scudetto. Con tantos de Jvicha Kvaratsjelia y de Víctor Osimhen en dos oportunidades, venció 3 a 0 a La Spezia. Sigue siendo líder, ahora con 56 unidades, y queda a la espera de que el Inter de Milán, segundo con 40 puntos, no le gane al Milan para seguir estirando la distancia.