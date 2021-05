Anthony Davis le disparó en la cabeza a Stephen Curry en Grand Theft Auto Roleplay

La fiebre de los videojuegos contagió a Anthony Davis y rápidamente Los Angeles Lakers fueron a tomarle la temperatura a la estrella de la NBA. ¡Boom! El termómetro estalló porque ‘La Ceja’ está tirando bomba tras bomba mientras comparte las transmisiones cuando juega Grand Theft Auto Roleplay.

Como si fuera una premonición, Davis hizo parte de un video que se viralizó en las redes sociales con dos protagonistas de la jornada NBA del lunes 6 de mayo. El primero pues no podía ser otro que el mismo Anthony y el otro si sería una sorpresa: Stephen Curry.

La estrella de Golden State Warriors dejó por un momento las canchas de la NBA y lo volvieron personaje del famoso videojuego Grand Theft Auto Roleplay. Con el jersey número 30 y el mismo look de Curry, el Stephen del videojuego se encontró con un Anthony Davis armado.

Parte de la temática del videojuego es que las normas poco existen y están para romperser por lo que el jugador estelar de Los Angeles Lakers no lo pensó dos veces y con el personaje que tenía en Grand Theft Auto Roleplay le disparó a la representación exacta de Stephen Curry.

Anthony Davis y Stephen Curry, protagonistas de Grand Theft Auto Roleplay

Sin querer queriendo Anthony Davis fue protagonista de un asesinato, en el mundo virtual, de un personaje que señalaron como el propio Stephen Curry. Así que cuidado con los que juegan Grand Theft Auto Roleplay porque ‘La Ceja’ no tiene piedad con nadie, ni con los NBA.

