César Augusto Londoñó le respondió a Iván Mejía por decirle 'El Sepulturero'

Una nueva batalla entre periodistas deportivos en Colombia continúa, luego de las declaraciones que Iván Mejía dio en su entrevista brindada a Colmundo Radio en las cuales aseguró: "'El Pulso del Fútbol (reconocido programa de la radio colombiana) ha perdido casi la mitad de los oyentes, pero no quiero hablar de ese tema. Me produce indignación y prefiero ese tema dejarlo así. Que cada quien interprete el periodismo a su manera".

Además, Mejía en el mismo espacio dijo: "Siempre esos programas marcaron historia, como marcó una historia 'Todo Fútbol', como marcó una historia 'El Carrusel'. Y siempre encontrará el mismo 'sepulturero'… 'El sepulturero' de todos esos grandes programas siempre ha sido el mismo, qué tristeza".

Pues, este lunes, en el espacio de 'El Pulso del Fútbol', César Augusto Londoño decidió hacerle frente a los comentarios que ha venido haciendo Mejía y desmintió con sus argumentos que fuera un 'sepulturero' como le dice el periodista en retiro.

'Todo Fútbol': Fue un programa que yo me inventé y diseñé paralelamente al 'Cuarto de Hora Caracol', porque en ese momento la dirección de la emisora decidió que iba a restringir la transmisión, con relator, de los partidos de fútbol. Ese programa fue muy exitoso y no lo 'enterré', porque no tuve la posibilidad de terminar haciendo 'Todo Fútbol'", dijo Londoño

Luego, aseguró: "Por una circunstancia que después comentaré, yo me fui a comentarle a Edgar Perea en la básica (de Caracol Radio) y Hernán Peláez pasó a 'Todo Fútbol'. Y lo hicieron 4 años al lado de Adolfo Pérez y con mucho éxito terminaron 'Todo Fútbol'. No se a qué se refiere el señor que usted menciona…".

Finalmente, Londoño afirmó: "Y el 'Carrusel Caracol' también lo inventé, cuando compró Prisa la Cadena Caracol de Colombia, me pusieron a diseñar un programa parecido al programa 'Carrusel' de España. Luego logró, no solo la mayor sintonía de la radio en Colombia, sino que llegó a tener niveles de comercialización que nunca se habían tenido en un programa deportivo. Es tan bueno que sigue, tampoco 'lo enterré' porque sigue. Y lo del 'Pulso del Fútbol', continúa y aunque por ahí le duela a alguno, es el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana".

Lee También