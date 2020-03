Ex de Jessi Uribe revela que enfrentó a Paola Jara y ella negó ser su amante

Cada vez más se van conociendo detalles de lo que fue el nacimiento del amor entre Jessi Uribe y Paola Jara, lo que conllevó a que él rompiera su matrimonio con Sandra Barrios, la exesposa.

Durante todo el 2019 y, sobre todo después de que Sandra anunció que rompió su relación con Jessi, se empezaron a tejer un sinfín de historias, pero todas apuntaban a que el cantante habría decidido empezar una relación con su, hasta en ese entonces, colega.

Ya pasado el tiempo y cuando ya los dos no tienen ningún tapujo en ocultar su relación, Sandra decidió contar todo y en el programa de variedades, 'Lo sé todo', han venido publicando apartes de las palabras de la ex de Jessi

El pasado viernes se reveló, entre otras cosas, cómo fue que se dio cuenta que le estaban poniendo los cachos: "Como ya tenía mis sospechas revise el celular y encuentro un mensaje de un músico de Paola que decía que si ya casi iba a ser el patrón. También encuentro unos mensajes donde la mamá le decía: “Mijo aléjese de la tentación”, y él le respondió: “Mami yo qué hago, estoy enamorado de Paola, necesitó verla, besarla y estar con ella".

Ahora, este lunes, en el mismo programa se publicaron las palabras de Sandra en las cuales aseguró que enfrentó a Paola cuando se dio cuenta de lo que tenía con Jessi.

"Lo primero que hice fue encararlo y él (Jessi) me dice que sí, que está confundido, que quiere un tiempo, después yo hablo con el señor Iván Calderón (ex de Paola Jara) y le digo que ellos hace dos meses están en una relación, le escribí a Paola, que cómo me va a dañar mi hogar, con varias fotos", dice Sandra.

Y agrega: "Esa noche no me contestó y al día siguiente ella me dice: 'yo con su marido no tengo nada'. y después de que me dijo eso yo hice la publicación".

Lee También