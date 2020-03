Le dijeron que él insultó a Messi y Mascherano y Liberman estalló: "¿Tenés pruebas de eso bocón?"

Hoy en día, con la cuarentena total decretada en Argentina, son muchas las actividades frenadas al 100%. Solo las esenciales deben seguir funcionando.

Los programas de televisión y radio no salen más al aire, y es por eso que las redes sociales son un gran medio para que los periodistas se mantengan en contacto con la gente.



Que pasa en la tv que los periodistas, conductores, pabelistas, etc se la pasan insultando, hablando muy mal. Etc? No hay nadie que limite este tipo de expresiones? no hablo de censura sino de educación. La tv debe ser ejemplo en ese sentido... — Martin Liberman (@libermanmartin) March 24, 2020

Quien está muy activo en Twitter es Martín Liberman, pero sin dejar de lado la polémica y el picante que lo caracteriza.

El Colorado no se guarda ninguna opinión de las que le van surgiendo durante esta época, y el otro día tiró: "Que pasa en la tv que los periodistas, conductores, pabelistas, etc se la pasan insultando, hablando muy mal. Etc? No hay nadie que limite este tipo de expresiones? no hablo de censura sino de educación. La tv debe ser ejemplo en ese sentido...".

Tenes pruebas de eso bocon? Yo no me refiero así a nadie mentiroso. Pone el audio https://t.co/D5PuAnOLOa — Martin Liberman (@libermanmartin) March 24, 2020

La cosa no terminó ahí, ya que un usuario salió al cruce y le respondió: "Habla el tipo que por radio dijo qe Messi y mascherano son dos mierdas...".

Muy pero muy enojado, tras leer esto, el conductor contestó: "¿Tenés pruebas de eso bocón? Yo no me refiero así a nadie mentiroso. Pone el audio".

Tranquilos, che...

