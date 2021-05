Lotte Duty Free Family Concert 2021 EN VIVO: Cómo obtener el código para ver el concierto en vivo y cuáles son los horarios para USA y el resto del mundo

Lotte Duty Free Family Concert 2021 EN VIVO ONLINE | BTS junto Super Junior-D&E, Twice, ITZY y Tomorrow X Together(TXT) se transmitirá a nivel mundial mañana a las 1:00 a.m. (PT) / 4:00 a.m. (ET) en Estados Unidos y 3:00 a.m. en México. El concierto será emitido por TikTok para Estados Unidos y el resto del mundo. Además, Bolavip te brindará toda la información para que conozcas cómo inscribirte y los horarios por países para ver EN DIRECTO de este gran evento.

BTS nos ha llenado esta primera mitad de año con grandes sorpresas, desde el Ban Bang Con 2021 hasta la salida de la promoción con McDonalds en el evento del BTS Meal 2021, la publicación del MAP OF THE SOUL ON:E CONCEPT PHOTOBOOK y su entrevista en la revista Rolling Stone antes del lanzamiento de su nueva canción “Butter” que se presentará oficialmente en los Billboard Music Awards.

Ahora se unirá a otras bandas como Super Junior-D&E, Twice, ITZY y Tomorrow X Together(TXT) para traernos un nuevo concierto en vivo y online vía TikTok organizado por Lotte Duty. Dicho evento será conducido por un miembro de Super Juniors: Shin Dong. Aquí conoce como inscribirte y cómo ver el concierto online.

Cuándo y a qué hora ver Lotte Duty Free Family Concert 2021 EN VIVO en USA

Lotte Duty Free Family Concert 2021 EN VIVO tocarán este 16 de mayo a las 1:00 a.m. (PT) / 4:00 a.m. (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en Corea del Sur pero será transmitida a nivel internacional por la cuenta oficial de Tik Tok de Lotte Duty.

Lotte Duty Free Family Concert 2021 Horario por país

Estados Unidos: 1:00 a.m. (PT) / 4:00 a.m. (ET)

Corea del Sur: 5:00 horas (KST)

Perú: 3:00 a.m.

Brasil: 5.00 a. m.

Colombia: 3.00 a. m.

Ecuador: 3.00 a. m.

Bolivia: 4.00 a. m.

México: 3.00 a. m.

Chile: 4.00 a. m.

Venezuela: 4.00 a. m.

Argentina: 5.00 a. m.

España: 10.00 a. m.

Dónde ver LDF Family Concert 2021 ONLINE y GRATIS en Estados Unidos

El concierto gratuito será transmitido EN VIVO para Estados Unidos y el resto del mundo vía TikTok de las plataformas oficiales del conglomerado coreano Lotte Duty Free. Recuerda que este evento puedes verlo e inscribirte a través del portal al hacer click AQUI e ingresar tu contraseña por este medio para ser uno de los expectadores de este gran evento.

Cómo obtener el código para el concierto de Lotte Duty Free Family Concert 2021

Para ello debes contar con un usuario en la web oficial de Lotte Duty Free. Conoce paso a paso la forma que puedes abrir una cuenta en esta web:

1.- Ingresa a la web oficial de Lotte Duty Free: https://eng.lps.lottedfs.com/kr/member/submain (copia y pega para que puedas seguir el manual para obtener el código) y crea un usuario en la opción For a Lotte Duty Free membership.

Fuente: Lotty Duty web oficial: lottedfs.com.

2.- Leer y aceptar los términos y condiciones para luego colocar tu correo o tu teléfono. Se recomienda la primera opción.

Fuente: Lotty Duty web oficial: lottedfs.com.

3.- Aparecerá un pop-up donde te indicará que recibiste en tu correo un código de validación para ingresar tu usuario. Revisa si no te llegó como spam, promociones o correo no deseado.

Fuente: Lotty Duty web oficial: lottedfs.com.

4.- Este sería el correo que debes recibir.

Fuente: gmail.com

6.- Luego das confirmar cuenta y haz click en "Próximo". En la siguiente parte te piden tus datos personales y tu número de pasaporte. Por este último punto no te preocupes, no es un campo obligatorio.

Fuente: Lotty Duty web oficial: lottedfs.com.

7.- Tras colocar todos tus datos, Lotty Duty te da la bienvenida:

Fuente: Lotty Duty web oficial: lottedfs.com.

Ya contando con un usuario ya procede la adquisición del código para acceder al concierto. Conoce paso a paso la forma que puedes adquirir tu código para ingresar al concierto gratuito

1.- Ingresa a este link https://eng.lottedfs.com/kr/event/eventDetail?evtDispNo=1037842 (copia y pega para que puedas seguir el manual para obtener el código). Baja la página hasta llegar a esta sección y haz click en Check my application.

Fuente: Lotty Duty web oficial: lottedfs.com.

2.- Luego aparecerá este pop-up y pones aceptar en cada opción que te dan. En especial donde señala sobre el código para ver el concierto en TikTok.

Fuente: Lotty Duty web oficial: lottedfs.com.

3.- Tras hacer click en "Apply" o "aceptar", te estará llegando un correo con el código del concierto. Recuerda, solo puedes acceder a un código por cada cuenta de usuario registrado.

Cuándo llegará el código para el concierto de Lotte Duty Free Family Concert 2021

Según la web oficial de Lotte Duty, los códigos de admisión para cada usuario se envían un total de dos veces (dentro de los 3 días posteriores a la solicitud y secuencialmente desde el 10 de mayo, 6 días antes de la presentación). Pero para quienes recién están creando su usuario y solicitando su código, la demora sería de un día aproximadamente. Se recomienda estar revisando el correo no deseado, spam y/o promociones para no perderte la oportunidad de ver este concierto online.

Asimismo, si aún no recibes el código por medio del correo. Debes ingresar a la web oficial, hacer click en el banner del concierto y luego bajas la pantalla hasta la sección "How to apply for Family Concert" y haces click en Check my application. Automaticamente aparecerá una ventana con tu código para acceder al concierto. Se recomienda ingresar antes para evitar que caiga la plataforma y no puedas acceder al concierto. Recuerda que si cierras la ventana, ya no podrás ingresar al concierto.

Fuente: Lotty Duty web oficial: lottedfs.com.

Cómo ingresar el código para el concierto de Lotte Duty Free Family Concert 2021

Ingresa a la cuenta oficial de Lotte Duty Free en TikTok y abre la transmisión en vivo, allí te solicitará el código que se envió a su correo.

Fuente: Lotty Duty TikTok oficial

Fuente: Lotty Duty TikTok oficial

2.- Finalmente ingresas a esta página donde colocarás tu código de 12 cifras en el espacio en blanco.

Fuente: Lotty Duty TikTok oficial

Cómo aplico para el concierto gratuito Lotte Duty Free Family Concert 2021

