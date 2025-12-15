Red Bull cierra las puertas a Real Madrid para que Jürgen Klopp no sea el sucesor de Xabi Alonso

La victoria por 1-2 ante Deportivo Alavés supone que de momento Xabi Alonso pueda mantener su puesto como entrenador del Real Madrid. Tras una semana cargada de rumores y donde se apuntaba por parte de la prensa española que un paso en falso por territorio vasco marcaría el final del ex DT del Leverkusen, de momento este se mantendrá hasta finales de año en el estadio Santiago Bernabéu. Suenan reemplazantes de todo tipo y en ellos aparece la figura de un Jürgen Klopp al que Red Bull le cierra la puertas por estas horas.

“Ha dejado claro que no quiere ser entrenador en este momento”, palabras de Oliver Mintzlaff como director global de fútbol de Red Bull en las últimas horas. Supone la primera declaración oficial de la compañía después de que diferentes medios de comunicación uniesen al alemán con la posibilidad de un cambio de entrenador en Real Madrid. A todo esto hay que sumarle por supuesto la crisis de resultados que también se ha tomado Liverpool y que ha llevado a todo tipo de especulaciones con el futuro de Arne Slot.

No son muchos los entrenadores de élite que se encuentren libres en pleno final del año 2025. El nombre de Jürgen Klopp surge como una posibilidad tanto para Real Madrid como Liverpool en caso de que nombres como Xabi Alonso o Slot sean destituidos antes de que termine este mes de diciembre. De momento y a la espera de nuevas novedades, por Red Bull ni mucho menos abrirán las puertas o darán facilidades a la salida del alemán de su nuevo cargo.

Uno al cual llega después de una trayectoria en la élite de este deporte de casi tres décadas. Klopp llegó a Red Bull para hacerse cargo de toda la dirección de un proyecto con clubes en territorios europeos, sudamericanos e incluso en la MLS Lionel Andrés Messi. Se habla que en caso de que este quiera romper su contrato con la compañía antes de lo pactado, habría que pagar una penalización cercana a los 15 millones de euros. De momento por Alemania ni mucho menos temen a todos los rumores y especulaciones que se hablan de una propuesta de Real Madrid.

Xabi Alonso de momento se mantiene como DT de Real Madrid: GETTY

A todo este contexto informativo se le suman precedentes para entender que ni mucho menos hablamos de una operación sencilla. Klopp ha sido a lo largo de su carrera un entrenador que ha tenido como requisito infranqueable el hecho de dominar todos los apartados del departamento de fútbol de cada uno de los clubes que le vieron rendir en la élite. Real Madrid se rige de otra manera. Es justamente la entidad quien comanda todo este tipo de decisiones sin importar quién se encuentra en su banco de suplentes. De momento Xabi Alonso se mantiene y será el entrenador de la plantilla en los encuentros frente a Talavera de Copa del Rey y Sevilla en la última jornada de LaLiga.

Publicidad

Publicidad

Los otros candidatos a sucesor de Xabi Alonso

El más mencionado en medios de comunicación es Zinedine Zidane. Un nombre de confianza para Real Madrid y que se hace más que difícil también teniendo en cuenta el acuerdo que ya tendría con la Selección de Francia para tomar el puesto de Didier Deschamps la Copa del Mundo. Muchos especulan con que ya Alonso se mantiene todavía en este momento por la ausencia de candidatos de peso en el mercado de entrenadores para tomar su cargo.

La segunda vía que tiene el Real Madrid en caso de destitución pasa por un interino. Es ahí donde surgen nombres conocidos como la figura del argentino Santiago solari o Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid Castilla en estas fechas. Por Red Bull cierran la puerta a un futuro de Jürgen Klopp en el estadio Santiago Bernabéu mientras Xabi Alonso se alista para una semana que será definitiva para su proyecto.

Datos claves

La victoria del Real Madrid por 1-2 ante el Deportivo Alavés permite que Xabi Alonso se mantenga en el cargo, al menos, hasta finales de año.

por 1-2 ante el permite que se mantenga en el cargo, al menos, hasta finales de año. Red Bull (a través de Oliver Mintzlaff) cerró la puerta a los rumores que vinculan a Jürgen Klopp con el Real Madrid, afirmando que el alemán “ha dejado claro que no quiere ser entrenador en este momento “.

(a través de Oliver Mintzlaff) cerró la puerta a los rumores que vinculan a con el Real Madrid, afirmando que el alemán “ha dejado claro que “. Se especula que si Klopp rompiera su contrato como director global de fútbol de Red Bull antes de tiempo, debería pagar una penalización cercana a los 15 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

ver también Suena como reemplazante de Xabi Alonso y dijo presente en Real Madrid vs. Manchester City