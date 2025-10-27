2 goles en 3 minutos: doblete de Milton Giménez para que Boca se lo de vuelta a Barracas Central

Boca la pasaba realmente mal en el Estadio Claudio Tapia. Con un jugado más, perdía con Barracas Central en un partido en el que necesitaba ganar o ganar. Tras un primer tiempo para el olvido, Milton Giménez metió un doblete en tiempo récord para dar vuelta la historia.

A los 8′ del complemento, el centrodelantero sacó provecho de una arremetida de Exequiel Zeballos, quedó cara a cara con el arquero y definió con el pie abierto para conseguir el 1 a 1. La visita volvía a igualar el trámite tras quedar en desventaja por el golazo de Rodrigo Insúa.

Tres minutos después, a los 11′, Úbeda preparaba más cambios justo cuando Juan Barinaga sacó un centro perfecto a la cabeza de Giménez, que conectó por la vía aérea y marcó el segundo gol de su equipo y de su cuenta personal. En una ráfaga. Boca lo dio vuelta.

