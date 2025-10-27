Es tendencia:
2 goles en 3 minutos: doblete de Milton Giménez para que Boca se lo de vuelta a Barracas Central

El 9 se destapó en el inicio del segundo tiempo y el Xeneize se puso en ventaja. Mirá el video.

Por Joaquín Alis

Milton Giménez, delantero de Boca.
© GettyMilton Giménez, delantero de Boca.

Boca la pasaba realmente mal en el Estadio Claudio Tapia. Con un jugado más, perdía con Barracas Central en un partido en el que necesitaba ganar o ganar. Tras un primer tiempo para el olvido, Milton Giménez metió un doblete en tiempo récord para dar vuelta la historia.

A los 8′ del complemento, el centrodelantero sacó provecho de una arremetida de Exequiel Zeballos, quedó cara a cara con el arquero y definió con el pie abierto para conseguir el 1 a 1. La visita volvía a igualar el trámite tras quedar en desventaja por el golazo de Rodrigo Insúa.

Tres minutos después, a los 11′, Úbeda preparaba más cambios justo cuando Juan Barinaga sacó un centro perfecto a la cabeza de Giménez, que conectó por la vía aérea y marcó el segundo gol de su equipo y de su cuenta personal. En una ráfaga. Boca lo dio vuelta.

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El cumple de Madrid terminó hace rato y el hincha de River ya no cree en Gallardo"

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

