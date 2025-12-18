Es tendencia:
Marcelo Moretti se convirtió en el presidente más odiado del fútbol argentino: no lo quieren ni en San Lorenzo ni en Huracán

Es momento de que a este impresentable le suelten la mano todos: que la AFA deje de apoyarlo y que la justicia vaya a fondo.

Por Toti Pasman

Marcelo Moretti, muy cuestionado.
© GettyMarcelo Moretti, muy cuestionado.

Marcelo Moretti se convirtió en el presidente más odiado del fútbol argentino, de Eduardo López, recordado mandamás de Newell’s Old Boys de Rosario, a esta época.

Nadie quería a Eduardo López, no solamente los hinchas de la Lepra. Ningún futbolero de ley, buena leche, quiere lo peor para su rival. Le querés ganar cuando jugás dentro de la cancha, pero después no querés un tipo que le haga daño.

Esto es lo que está haciendo Moretti con San Lorenzo de Almagro. Es un tipo que tiene quedar un paso al costado porque nadie lo quiere. Ni los hinchas del Ciclón, ni los de Boca, creo que ni los de Huracán.

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo. (Foto: Prensa San Lorenzo)

Nadie quiere a un tipo tan dañino en San Lorenzo. Moretti está jugando con el club por intereses personales, no le importa nada hacerle daño al club que dice querer.

Ojalá que a Moretti le suelten la mano todos. La AFA, que hizo muy bien en pagarles los sueldos a los jugadores, que le suelte la mano. Y que la justicia, además de procesarlo e imputarlo por administración fraudulenta, vaya a fondo con este impresentable.

Como le dice un amigo mío, “Pinocho” Moretti, que no puede pisar la cancha, no puede pisar la sede, no puede ir a un partido, ¿qué querés hacer en San Lorenzo?

