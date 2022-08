¿Quién será el director técnico de Boca en 2023? Tras la eliminación en la Copa Libertadores, el Consejo de Fútbol decidió despedir a Sebastián Battaglia del cargo y quien asumió en su lugar fue Hugo Ibarra, junto a Leandro Gracián y Roberto Pompei. Pero el contrato del "Negro" es hasta diciembre y ya se sabe que el club busca un DT para la temporada que viene.

Las opciones que trascendieron son varias. Ricardo Gareca picó en punta en su momento pero luego aparecieron otras alternativas, de distintos tipos, como Sebastián Beccacece, Gerardo Martino, Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo y Diego Martínez.

En cuanto al "Tata", el periodista Leandro Zapponi reveló en "Pelota Parada" (TNT Sports) que ya hubo conversaciones desde Boca con él. Y que los dirigentes ya conocen cuál es la postura del actual entrenador del seleccionado de México, a pocos meses para Qatar 2022.

"Me dijeron que ya hablaron desde Boca con el Tata Martino. Y él dijo: 'Hablamos después del Mundial'. Pero ya se comunicaron con él. No es que está cerrado y que va a ser el técnico de Boca. Ya se sabe que no va a continuar en México...", comentó el cronista. ¿Habrá charla con el Tata luego de la Copa del Mundo?