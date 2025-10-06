A un año de salir de Inter Miami, Tata Martino arregló su llegada a un nuevo equipo de la MLS y enfrentará a Lionel Messi

Gerardo Martino vuelve al ruedo. Tras un año alejado de la actividad profesional, el Tata, a sus 62 años, dirá presente una vez más en la MLS. Es que llegó a un principio de acuerdo para convertirse en el nuevo director técnico de Los Ángeles FC (LAFC) a partir de la temporada 2026, según información a la que accedió Bolavip.

El acuerdo, que estaría próximo a concretarse, marcará el regreso de Martino a la liga que tan bien conoce y donde ya supo ser campeón. A poco menos de un año de haber abandonado Inter Miami por motivos personales, su llegada a la franquicia angelina se producirá para reemplazar a Steve Cherundolo, quien ya anunció meses atrás que dejará su cargo al finalizar la presente campaña. De esta manera, el Tata volverá a cruzarse con Lionel Messi en el fútbol estadounidense, aunque esta vez como rival.

Esta será la tercera experiencia de Martino en la MLS, una competencia en la que dejó una huella importante: primero, llevó al Atlanta United a la gloria en 2018 y, más recientemente, conquistó la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024 al mando del Inter Miami.

Un gigante de la MLS: ¿qué plantel recibirá Martino?

El conjunto californiano es, sin dudas, uno de los equipos más poderosos y reconocidos del fútbol estadounidense. Actualmente, se ubica cuarto en la tabla de posiciones con 56 puntos, ya clasificado a los playoffs. Se trata de un club con status internacional: vale recordar que participó del Mundial de Clubes y, además, cuenta en su palmarés con dos títulos de la MLS (2019 y 2022), un Supporters’ Shield (2019) y una final de la Concachampions (2023).

Al partir del próximo año, Martino heredará un plantel con figuras destacadas como el arquero francés Hugo Lloris y el delantero surcoreano Heung-Min Son, flamante refuerzo proveniente del Tottenham. También dispondrá del delantero gabonés Denis Bouanga, una de las máximas estrellas de la liga y actual máximo goleador del certamen junto a Messi, ambos con 24 tantos.

Heung Min Son, la estrella de LAFC que será dirigida por Martino en 2026 (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Un detalle a tener en cuenta es que Los Ángeles compite en la Conferencia Oeste de la MLS, por lo que única manera en la que Martino podría enfrentarse a Inter Miami y a Atlanta United (Conferencia Este), sería en una instancia de playoffs o en la Leagues Cup.

El adiós de Inter Miami y los otros interesados

Durante las últimas semanas, Martino estuvo en el radar de varios equipos de la MLS, entre ellos New England Revolution, St. Louis City y Sporting Kansas City. Incluso recibió una propuesta de Colo de Colo de Chile para arribar al fútbol sudamericano, pero finalmente fue Los Ángeles FC quien logró abrochar su contratación para la próxima temporada.

Gerardo Martino será entrenador de LAFC en 2026 (Getty).

Publicidad

Publicidad

En su paso por Inter Miami, Martino acumuló 60 victorias, 25 empates y 28 derrotas. Su salida, sin embargo, se produjo por “un asunto personal”, según explicó el propio Tata hace pocas semanas, reconociendo que no tenía forma de continuar pese a tener contrato vigente hasta 2025. Ahora, tras tomarse un tiempo fuera de la actividad profesional para regresar a Rosario y estar cerca de su familia, el Tata volverá al banco de suplentes.

ver también Julián Álvarez eligió a sus jugadores preferidos: qué facetas destacó de Messi y quién es el jugador con “más aura”