Gerardo Martino habría rechazado a LAFC para dirigir a otro equipo de la MLS y enfrentar a Lionel Messi

A lo largo de los últimos días, Gerardo Martino estuvo vinculado con un posible arribo a LAFC para hacerse cargo del elenco californiano que está disputando los Playoffs de la MLS, donde le toca enfrentarse a Austin FC. Pero después de que tuviese la posibilidad concreta de retornar a la dirección técnica después de un año sin trabajo, la declinó.

El ex entrenador de Barcelona e Inter Miami, que hizo historia en Estados Unidos al frente de Atlanta United, está muy cerca de retornar a la franquicia del estado de Georgia que está presidida por Arthur Blank, dado a que “las conversaciones han avanzado desde hace algún tiempo”, reveló el periodista Eduardo Burgos Rodríguez en AS. Incluso, indicó que “el contrato aún no está finiquitado”, debido a que “faltan por resolver algunos flecos antes de pasar a las firmas”.

Es muy factible que el Tata Martino se reencuentre con Lionel Messi, pero esta vez como rival, tal como ocurrió cuando estuvo al frente del seleccionado mexicano: “De momento, la confianza en que se dé es máxima, en los próximos días se llegará a una resolución”, reportó la fuente citada.

Uno de los motivos por los que el rosarino de 62 años retornaría a la conducción técnica sería por el amplio margen de crecimiento de Atlanta United, que es uno de los clubes más fuertes del fútbol estadounidense, además de que es muy bien recordado por la afición tras el enorme paso que tuvo durante su primer ciclo.

Gerardo Martino durante su paso por Atlanta United. (Foto: Annie Rice)

Las estadísticas de Gerardo Martino durante su primer paso por Atlanta United

Entre 2017 y 2018, Gerardo Martino estuvo al frente de Atlanta United. Allí dirigió un total de 78 partidos, donde logró 42 victorias, 16 empates y 20 caídas, alcanzando un 61.71% de efectividad. Y consiguió los títulos de MLS Conferencia Este y la MLS Cup.

El adiós de Inter Miami y los otros interesados

Durante las últimas semanas, Martino estuvo en el radar de varios equipos de la MLS, entre ellos New England Revolution, St. Louis City, Los Angeles FC y Sporting Kansas City. Incluso recibió una propuesta de Colo-Colo, de Chile.

En su paso por Inter Miami, el Tata acumuló 60 victorias, 25 empates y 28 derrotas. Su salida, sin embargo, se produjo por “un asunto personal”, según explicó el propio DT hace pocas semanas, reconociendo que no tenía forma de continuar pese a tener contrato vigente hasta 2025. Ahora, tras tomarse un tiempo fuera de la actividad profesional para regresar a Rosario y estar cerca de su familia, volvería al banco de suplentes.