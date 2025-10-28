Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

Gerardo Martino habría rechazado a LAFC para dirigir a otro equipo de la MLS y enfrentar a Lionel Messi

Luego de lo que fue su paso por Inter Miami, el DT rosarino está muy cerca de tener un nuevo equipo.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Gerardo Martino, DT argentino que volvería a la MLS.
© Getty ImagesGerardo Martino, DT argentino que volvería a la MLS.

A lo largo de los últimos días, Gerardo Martino estuvo vinculado con un posible arribo a LAFC para hacerse cargo del elenco californiano que está disputando los Playoffs de la MLS, donde le toca enfrentarse a Austin FC. Pero después de que tuviese la posibilidad concreta de retornar a la dirección técnica después de un año sin trabajo, la declinó.

El ex entrenador de Barcelona e Inter Miami, que hizo historia en Estados Unidos al frente de Atlanta United, está muy cerca de retornar a la franquicia del estado de Georgia que está presidida por Arthur Blank, dado a que “las conversaciones han avanzado desde hace algún tiempo”, reveló el periodista Eduardo Burgos Rodríguez en AS. Incluso, indicó que “el contrato aún no está finiquitado”, debido a que “faltan por resolver algunos flecos antes de pasar a las firmas”.

Es muy factible que el Tata Martino se reencuentre con Lionel Messi, pero esta vez como rival, tal como ocurrió cuando estuvo al frente del seleccionado mexicano: “De momento, la confianza en que se dé es máxima, en los próximos días se llegará a una resolución”, reportó la fuente citada.

Uno de los motivos por los que el rosarino de 62 años retornaría a la conducción técnica sería por el amplio margen de crecimiento de Atlanta United, que es uno de los clubes más fuertes del fútbol estadounidense, además de que es muy bien recordado por la afición tras el enorme paso que tuvo durante su primer ciclo.

Gerardo Martino durante su paso por Atlanta United. (Foto: Annie Rice)

Gerardo Martino durante su paso por Atlanta United. (Foto: Annie Rice)

Las estadísticas de Gerardo Martino durante su primer paso por Atlanta United

Entre 2017 y 2018, Gerardo Martino estuvo al frente de Atlanta United. Allí dirigió un total de 78 partidos, donde logró 42 victorias, 16 empates y 20 caídas, alcanzando un 61.71% de efectividad. Y consiguió los títulos de MLS Conferencia Este y la MLS Cup.

Publicidad

El adiós de Inter Miami y los otros interesados

Durante las últimas semanas, Martino estuvo en el radar de varios equipos de la MLS, entre ellos New England Revolution, St. Louis City, Los Angeles FC y Sporting Kansas City. Incluso recibió una propuesta de Colo-Colo, de Chile.

La autocrítica de Rodrigo De Paul antes de disputar sus primeros playoffs en MLS con Inter Miami: “Podemos dar más”

ver también

La autocrítica de Rodrigo De Paul antes de disputar sus primeros playoffs en MLS con Inter Miami: “Podemos dar más”

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

ver también

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

En su paso por Inter Miami, el Tata acumuló 60 victorias, 25 empates y 28 derrotas. Su salida, sin embargo, se produjo por “un asunto personal”, según explicó el propio DT hace pocas semanas, reconociendo que no tenía forma de continuar pese a tener contrato vigente hasta 2025. Ahora, tras tomarse un tiempo fuera de la actividad profesional para regresar a Rosario y estar cerca de su familia, volvería al banco de suplentes.

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
A un año de salir de Inter Miami, Tata Martino arregló su llegada a un nuevo equipo de la MLS y enfrentará a Lionel Messi
MLS

A un año de salir de Inter Miami, Tata Martino arregló su llegada a un nuevo equipo de la MLS y enfrentará a Lionel Messi

Tata Martino recibió el llamado de Colo Colo para reemplazar a Almirón
Fútbol Sudamericano

Tata Martino recibió el llamado de Colo Colo para reemplazar a Almirón

Jugó en la Selección Argentina, lo compararon con Messi, pasó por River y a los 32 años es goleador en Paraguay
Fútbol Internacional

Jugó en la Selección Argentina, lo compararon con Messi, pasó por River y a los 32 años es goleador en Paraguay

Se reveló el motivo por el que Alpine fue mucho más lento que los demás equipos en el GP de México de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Se reveló el motivo por el que Alpine fue mucho más lento que los demás equipos en el GP de México de la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo