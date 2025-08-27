Es tendencia:
Dirigió a la Selección Argentina, fue objetivo de Boca y ahora recibió el llamado de Colo Colo para reemplazar a Almirón

Tras el despido del entrenador que llevó al Xeneize a la final de la Libertadores, el Cacique tanteó a uno de los nombres más fuertes del mercado.

Por Agustín Vetere

Gerardo Martino, candidato a dirigir Colo Colo.
Tras 18 meses como entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón fue despedido del cargo. El entrenador argentino atravesó una mala racha en su última etapa con solo una victoria en los últimos 10 compromisos y la caída por 4-1 ante Universidad Católica sentenció su salida.

El exentrenador de Boca, Lanús e Independiente, entre otros, dejó su puesto hace poco más de una semana, por lo que el Cacique afronta el arduo trabajo de encontrarle un reemplazante. Entre los apuntados a ocupar el cargo aparece otro argentino.

Según pudo saber BOLAVIP, el directorio del club chileno llamó a Gerardo Martino para ofrecerle el puesto. El DT se encuentra sin proyecto desde su salida de Inter Miami durante el 2024. Desde entonces, recibió una serie de ofertas, pero ninguna lo convenció.

Entre las posibilidades que tuvo sobre la mesa, una de las más importantes fue de Boca Juniors. Juan Román Riquelme lo tuvo como candidato tras las últimas salidas de sus entrenadores, pero el Tata no aceptó en ninguna oportunidad.

En caso de aceptar la propuesta de Colo Colo, significaría su regreso al fútbol sudamericano tras Newell’s en 2013. Desde entonces se desempeñó en Barcelona, Atlanta United e Inter Miami, con pasajes también por la Selección Argentina y la de México. Cabe recordar que también pasó con éxito por el combinado de Paraguay.

Los otros candidatos para el puesto de DT en Colo Colo

Además de Martino, la cúpula que hoy maneja al Cacique maneja otros cuatro nombres por los que podría negociar en los próximos días. Se trata de los argentinos Gustavo Quinteros y Fernando Ortiz, el paraguayo Francisco Arce y el brasileño Zé Ricardo.

