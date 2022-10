Boca está enfocado en la Liga Profesional. El Xeneize sabe que está a tres finales de gritar campeón y por ello los de Hugo Ibarra sólo entrenan pensando en el choque del domingo vs. Newell's. Aunque claro, los hinchas no pueden más de la ansiedad y no dejan de mirar las redes, donde apareció un inesperado tuit del Manchester United para un jugador del Xeneize.

Mientras todo el Mundo Boca se lamenta por las lesiones que sufrieron varios de sus referentes dentro de la cancha, el club inglés destinó una publicación a Marcos Rojo, quien se recupera de una dura lesión y vistió su camiseta durante más de seis años.

El inesperado tuit del Manchester United para Marcos Rojo tras su lesión

Luego de que se confirmara que Marcos Rojo deberá ser intervenido quirúrjicamente por la rotura de ligamentos sufrida vs. Sarmiento de Junín, Manchester United no se quedó afuera de los mensajes. "Pronta recuperación para Marcos Rojo, que sufrió una grave lesión esta semana", escribió el club en su cuenta oficial en Español, hizo una gran nota al respecto y hasta etiquetó a Boca.

Dentro de la noticia, destaca: "El defensor hizo un descargo en su cuenta personal de Instagram, donde algunos excompañeros no dudaron en desearle una pronta recuperación, como David De Gea, Sergio Romero, Juan Mata, Ander Herrera y Eric Bailly". Y cierra: "Más allá de lo ocurrido, Rojo continuará apoyando a Boca Juniors en su lucha por salir campeón de la Liga Profesional".