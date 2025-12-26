Es tendencia:
The Athletic señaló a Franco Colapinto como la causa del fracaso de Jack Doohan en Alpine: “La presión aumentaba”

El prestigioso medio estadounidense realizó un ranking de los novatos en 2025 y, aunque no incluyó al argentino, señaló que su presencia fue el detonante para el colapso del australiano.

Por Bruno Carbajo

Franco Colapinto, piloto de Alpine.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 mostró un leve recambio generacional, con una parrilla integrada por caras nuevas. Bajo esa contexto, una de las historias más recordadas ocurrió dentro del garaje de Alpine, donde la butaca cambió de dueño prematuramente con el ingreso de Franco Colapinto por Jack Doohan. Y así lo dejó en claro el prestigioso medio The Athletic, en un análisis donde especula cómo la sombra del argentino fue demasiado grande de soportar para su colega.

Mientras Franco Colapinto se prepara para afrontar el 2026 como titular indiscutido en la escudería francesa, el portal norteamericano publicó su ranking de rendimiento de los rookies de la “Clase 2025”, en donde ubicó al australiano en el último puesto. Aunque lo más revelador del informe no son sus pobres estadísticas, sino lo que consideraron como causa principal: saber que Colapinto estaba listo para tomar su lugar.

Vale recordar que Doohan tuvo un paso efímero por la Máxima: apenas seis fines de semana antes de ser reemplazado por el argentino. Según el medio estadounidense, su destino parecía sellado antes de que se apagara el primer semáforo.

“Incluso antes de que comenzara su primera temporada completa en la F1, la presión ya aumentaba. Esto se debió al fichaje de Colapinto como piloto reserva por parte de Alpine en enero”, detalla el artículo. Esa contratación habría puesto al australiano contra las cuerdas mentalmente.

Aunque el informe no se quedó allí, sino que redobló la apuesta al evaluar el desempeño de Doohan, quien “mostró destellos de ritmo en la clasificación, pero no logró traducirlos en resultados de carrera“.

Jack Doohan, el rookie más flojo del año según The Athletic.

La ansiedad por demostrar sus condiciones derivó en una seguidilla de errores graves: se estrelló en Australia, tuvo un accidente fuerte en las prácticas de Japón y un toque con Lawson en Miami que lo obligó a abandonar. Esa fue su sentencia final. “Unos días después se supo que Colapinto lo reemplazaría“, concluye el texto sobre el australiano, quien luego tuvo un frustrado paso en la Súper Fórmula de Japón, y ahora continúa ocupando un puesto de Reserva en Alpine, aunque relegado en la consideración.

La ausencia de Colapinto y el resto de integrantes del ranking

Pese a haber corrido gran parte del año, es importante aclarar que el pilarense no fue considerado por The Athletic debido a que únicamente fueron evaluados “los cinco pilotos que aún no habían completado partes decentes de temporadas anteriores”, dejando fuera a Colapinto y Liam Lawson, quienes ingresaron como relevos.

Al margen de Alpine, The Athletic ordenó a los novatos que sí completaron el año o iniciaron la temporada. El primer puesto fue para Isack Hadjar (Racing Bulls), quien supo acostumbrarse a meterse en Q3 y lograr un podio histórico en Países Bajos. El podio del ranking lo completaron Ollie Bearman (Haas) y Kimi Antonelli (3°, Mercedes). Más atrás quedaron Gabriel Bortoleto (Sauber) y el mencionado Doohan en el quinto y último lugar, víctima de sus propios errores y de la inminente llegada de un Colapinto que hoy ya es dueño absoluto del asiento francés.

Datos clave

  • The Athletic ubicó a Jack Doohan último en el ranking de rookies y atribuyó su fracaso a la presión por Franco Colapinto.
  • Accidentes en Australia, Japón y Miami sentenciaron la salida del australiano de Alpine.
  • Isack Hadjar lideró la lista que excluyó al argentino y a Liam Lawson por haber ingresado como relevos.
Bruno Carbajo

