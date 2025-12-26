Después de lo que fue la Navidad, donde los clubes aprovecharon la festividad para descansar de lo que es el arduo mercado de pases, los que no tuvieron respiro en las redes sociales fueron los jugadores. Uno de ellos, Marino Hinestroza, que está muy activo desde que quedó a un paso de llegar a Boca.

A lo largo de las últimas horas, el extremo colombiano que se encuentra en Cali después de despedirse de Atlético Nacional, algo que hizo mediante un posteo tras conquistar la Superliga y la Copa Colombia, provocó un sin fin de comentarios en su última publicación en Instagram.

La mayoría de ellos, fueron de hinchas del Xeneize. Y claro, están ilusionados con su posible llegada, algo para lo que todavía restan definir detalles. Pero mientras se preparaba para celebrar el 25 de diciembre, en un ‘photo dump’ (colección de fotos variadas y sin editar que muestran la vida cotidiana), compartió una imagen en donde se puede ver una arma blanca, similar a un cuchillo carcelario.

Lejos de impresionar a los fanáticos boquenses, en su mayoría, realizaron comentarios con tono jocoso, y celebraron que está muy cerca de concretar su arribo a la institución. “BOCA BOCA BOCA”, “Nos vemos en La Bombonera”, “Te esperamos en boca crack”, y “Bienvenido al más grande”, fueron algunos de los tantos dichos que hicieron los hinchas.

¿Qué falta para que Marino Hinestroza sea refuerzo de Boca?

La negociación entre Boca Juniors y Atlético Nacional por Marino Hinestroza ya pasó a la categoría ‘novela’ en este mercado de pases. Todo parecía estar resuelto, con la pretemporada del Xeneize iniciando en poco más de una semana en Buenos Aires.

Según pudo saber BOLAVIP, el combinado de Medellín rechazó el último ofrecimiento de Juan Román Riquelme. La propuesta por 5 millones de dólares no convenció a los directivos de Atlético Nacional, por lo que aún no están cerradas las conversaciones.

Esta nueva información sobre el caso del extremo colombiano impacta directamente en la intención del futbolista con respecto a su última historia de Instagram. Es que Hinestroza envió un guiño a los hinchas de Boca a través de 3 emojis.

El futbolista cafetero publicó dos corazones con los colores azul y oro del Xeneize, además de un reloj de arena. Ahora, el trasfondo de este posteo puede tener un significado completamente diferente al generado en el primer momento.

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.

