La jornada de hoy contó con la linda noticia de que Sergio Agüero dirá presente en la Copa del Mundo. El propio Kun lo confirmó en una entrevista (Radio 10) en donde habló de todo, recordando situaciones que vivió como futbolista. Entre ellas, hubo una linda anécdota que provocó una reacción de un ex-Boca.

Recordando las entradas más duras que recibió en un campo de juego, el exjugador no tuvo dudas: "John Terry me pegaba unas patadas tremendas, pero con mucha clase. Una vez el Flaco Schiavi me pegó una en la panza". ¡El exdefensor no se quedó callado!

"Estás mintiendo Kun, nunca haría una cosa así, te habrás equivocado de jugador. Sabés que te quiero", escribió el Flaco, que siempre se caracterizó por ir con dureza. "Jee una patada en la panza con pelota y todo. Ya buscaré el vídeo. Igual le exageraron el título", fue la respuesta de Sergio.

Para cerrar, Schiavi siguió haciéndose el desentendido: "Ahhhh me parecía, me asustaste, no puedo ser yo ese que te pegó. Buscá el video y subilo. Igual en esa época era imposible agarrarte". Hermoso cruce.