La advertencia de Sergio Agüero al Atlético de Madrid sobre Julián Alvarez

El Kun se refirió a los rumores que vinculan a la Araña con el Barcelona.

Por Germán Carrara

Sergio Aguero le recomendó a los hinchas del Atlético de Madrid que disfruten de Julián Alvarez.
Sergio Aguero le recomendó a los hinchas del Atlético de Madrid que disfruten de Julián Alvarez.

Desde que Julián Alvarez decidió dejar al Manchester City para aumentar su protagonismo con la camiseta del Atlético de Madrid a mediados del 2024, que se instaló como uno de los mejores delanteros del mundo, algo que refrendó por última vez con sus dos goles en el Derbi Madrileño que el Colchonero le ganó 5 a 2 al Real Madrid.

Pero esa posición de futbolista determinante, al mismo tiempo, le generó inseguridad al ambiente de la institución de la capital española, puesto que, inevitablemente, a la Araña le empezaron a surgir pretendientes. Entre ellos, el Barcelona, con quien los rumores del mercado de pases lo relacionan de manera permanente.

Al respecto, el que opinó fue Sergio Agüero, quien, casualmente, vistió las mismas camisetas de clubes europeos que hasta el momento lució Julián Alvarez, Manchester City y Atlético de Madrid, además de la del Barça, elenco en el que se retiró cuando se le detectó la arritmia y que, en definitiva, es el tercero en discordia entre el nacido en Calchín y el Atleti.

“El Atlético de Madrid debería disfrutar de tenerlo de su lado, y los hinchas también. No especularía sobre futuros fichajes; creo que este es el momento de disfrutar de sus logros con el Atlético”, comentó el Kun en conversación con varios medios, a raíz de los trascendidos sobre el futuro del atacante de la Selección Argentina.

En ese mismo sentido, Agüero aprovechó el contacto mediático y resaltó el andar de Julián durante los últimos meses: “Lo que ha logrado Julián es asombroso. Un jugador con la capacidad de moverse por toda la cancha, demuestra un enorme nivel de sacrificio y talento”.

Sergio Aguero también destacó el trabajo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Sergio Aguero, uno de los máximos goleadores de la historia de la Selección Argentina con 42 anotaciones, destacó el trabajo que viene realizando Lionel Scaloni al frente del combinado nacional, tanto por los títulos obtenidos como por la base que ya formó para el recambio que se vislumbra para después de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Uno de los grandes logros de Scaloni es que logró guiar un proceso de renovación natural en el plantelLe dio oportunidades a jóvenes con mucho talento para brillar y supo marcar el ritmo de su crecimiento. Se me vienen a la mente Mastantuono o Nico Paz. Creo que eso permite al equipo mantener un buen ritmo”, opinó el Kun.

