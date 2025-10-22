Es tendencia:
La inesperada reacción del Kun Agüero al gol anulado de Racing ante Flamengo por la Copa Libertadores

El ex Independiente reaccionó en ESPN a lo que fue el partido entre el Mengão y la Academia, en el Maracaná.

El Kun Agüero en su streaming por ESPN.
Por el gol de Jorge Carrascal, sobre el final del partido, Flamengo le ganó a Racing por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, pero todavía no logró meterse en la final del certamen internacional. Aún resta la revancha en Avellaneda, donde todo se definirá.

Más allá de las transmisiones televisivas y radiales, a través del streaming de ESPN, el Kun Agüero estuvo reaccionando en vivo a todas las acciones del encuentro que se disputó en el Maracaná. Y el ex Independiente fue viral por el gol que le anularon a Santiago Sosa.

Sorpresivamente, el ex delantero de la Selección Argentina, Atlético de Madrid y Manchester City se tomó la cabeza y se sorprendió por el tanto que no le convalidaron a la Acadé tras que el balón estrellara contra el travesaño e ingresara al arco defendido por Agustín Rossi.

Finalmente, el árbitro Jesús Valenzuela le indicó con un gesto al ex Atlanta United que anuló el gol de los de Avellaneda porque al saltar e impactar el cabezazo, colocó su codo izquierdo sobre el cuello de Carrascal, quien anotó el gol del triunfo para los brasileños sobre el final del juego.

La inesperada reacción del Kun Agüero

Gustavo Costas solo necesitó una frase para desconfiar del arbitraje y del VAR luego de Flamengo vs. Racing

Gustavo Costas solo necesitó una frase para desconfiar del arbitraje y del VAR luego de Flamengo vs. Racing

El gol anulado a Santiago Sosa

El cuadro de la Copa Libertadores

¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta Racing vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El partido de vuelta entre Racing Flamengo se disputará en el Presidente Perón, el miércoles 29 de octubre a las 21:30. Aún no está definido el arbitraje.

