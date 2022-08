El primero de julio de este año, Boca sorprendió haciendo su debut con la nueva camiseta titular para la temporada 2022/23 sin patrocinador en el frente del modelo. La decisión se había conocido días atrás, cuando el Xeneize hizo el lanzamiento oficial a través de sus redes, y el día del estreno fue una catástrofe: 0-3 contra Banfield en La Bombonera.

Uno de los principales críticos a la decisión institucional de no tener reemplazante para Qatar Airways fue Mario Pergolini, exvicepresidente del club de La Ribera. "Los ingresos de Boca por socios no llegan a cubrir ni el 40% de los gastos de Boca. El fútbol de hoy no se puede dar el lujo de no tener sponsors", declaró el periodista en su programa radial en Vorterix. Muchos adhirieron.

Sin embargo, los días de la camiseta lisa estarían contados. Según informó el jornalista Luciano Torres Toranzo en GOAL, el Xeneize tendrá nuevo sponsor en su casaca tras llegar a un acuerdo con DIRECTV, la empresa proveedora de internet y televisión satelital, y el acuerdo podría firmarse esta misma semana tras ganarle la pulseada al servicio de streaming HBO.

Aún así, Boca habría decidido mantener su postura del frente limpio de publicidad en la parte frontal del modelo y el estampado de DIRECTV estaría ubicado en la espalda, a la espera de poder cerrar un segundo acuerdo en el corto plazo. El Xeneize solo cambiaría de idea en caso de una oferta irrechazable para vestir la franja dorada, pero el acuerdo sería oficializado en las próximas semanas.