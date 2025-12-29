Es tendencia:
El drama que atraviesa Juan Portillo en la pretemporada de River

El misionero llegó a Núñez por una cifra Millonaria, pero el panorama no es alentador para él de cara a 2026.

Por Agustín Vetere

Juan Portillo, mediocampista de River.
© GettyJuan Portillo, mediocampista de River.

Con un año más en su contrato con el club, Marcelo Gallardo tiene una última bala para revertir ese segundo ciclo en River Plate. El entrenador trabaja arduamente con la dirigencia en el mercado de pases con el objetivo de sumar talento al plantel para volver a ganar títulos con el Millonario.

En los últimos días, la institución selló los arribos de Fausto Vera y Aníbal Moreno para poblar el mediocampo. Así, River sumará no solo posibles titulares, sino también profundidad teniendo en cuenta que los del Muñeco jugarán la Copa Sudamericana este año.

Pero no todo terminó con aquellas dos incorporaciones. River sigue con negociaciones activas y otras que se iniciarán en los próximos días. En ese contexto, la situación de Juan Carlos Portillo se ve preocupante para el futuro del jugador en el club.

Es que, tras haber llegado desde Talleres en un paquete de 10 millones de dólares junto a Matías Galarza Fonda, Portillo no pudo destrabar su mejor versión en 2025 y, con la llegada de caras nuevas, deberá correr de atrás.

Según informó Germán García Grova, Portillo no sumó muchos minutos en las prácticas de la pretemporada que el Millonario lleva a cabo en el River Camp. Por eso, parece haber perdido mucho terreno con respecto a su participación en sus primeros meses en Núñez.

Incluso, deberá afrontar un cambio de rol con respecto a su primer semestre en River. Con Vera y Moreno quedará relegado en cuanto a chances de ser titular como volante, por lo que tendrá que esperar una oportunidad para probarse en la línea defensiva, algo que también supo hacer en Talleres.

Los números de Juan Portillo en River

Desde su arribo al Millonario a finales de julio de 2024, Juan Carlos Portillo disputó un total de 17 compromisos con la banda en el pecho, la mayoría de ellos como titular.

En síntesis

  • Juan Carlos Portillo perdió terreno en la consideración de Marcelo Gallardo durante la pretemporada.
  • Fausto Vera y Aníbal Moreno relegan al ex Talleres a buscar puesto en defensa.
  • 10 millones de dólares costó el paquete que incluyó su pase junto a Galarza Fonda.
