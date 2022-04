El flojo comienzo de Boca dejó mucho para analizar. La caída ante Deportivo Cali pegó duro puertas adentro y enojó puertas afuera, teniendo en cuenta que el equipo venía de un flojísimo empate de local ante Arsenal por Copa de la Liga. El triunfo en el Superclásico ya quedó muy lejos.

En las redes sociales no dejaron pasar el partido de anoche y las críticas no tardaron en llegar. Varios futbolistas quedaron en el ojo de la tormenta, pero hubo uno que generó una sensación particular. En el primer tiempo, la figura que despertó amor-odio fue tendencia n°1.

Se trata de Agustín Rossi, que ayer protagonizó una increíble pifia que casi termina en gol de Deportivo Cali. El arquero, figura en 2021 y en el último Superclásico ante River, viene de un error contra Arsenal y el de ayer fue uno más. La irregularidad en sus rendimientos despierta dudas.

"Por momentos es Neuer y en otros es Trípodi", soltó un simpatizante del Xeneize, mientras que otro fue más directo: "Rossi volvió al 2018". El nivel del arquero volvió a ser uno de los principales temas de discusión en entre los futboleros, ¿enciende las alarmas?

+ En las redes se habló de Rossi