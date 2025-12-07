Es tendencia:
Racing, clasificado: cuándo y dónde se juega la final del Torneo Clausura 2025

Todos los detalles respecto a la final del certamen nacional, que ya tiene un equipo confirmado: el Racing de Costas.

Por Lautaro Tiburzio

¡Racing es finalista del Torneo Clausura! Luego de un partido frenético en La Bombonera, el equipo dirigido por Gustavo Costas se clasificó a la gran final del certamen nacional luego de vencer por 1 a 0 a Boca en el clásico entre dos de los grandes del fútbol argentino.

El gol de Maravilla Martínez cuando promediaba el segundo tiempo alcanzó y sobró para que la Academia consiga el pase a la final luego de haber superado a River en octavos de final, a Tigre en cuartos y al Xeneize en las semis de este domingo.

Luego del compromiso disputado en Brandsen 805, al equipo académico tendrá que esperar por Gimnasia o Estudiantes para conocer a su rival en la final del Clausura. La misma se disputará el próximo sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, a las 21:00.

De todas formas, el horario podría cambiar debido a cuestiones climáticas. El calor agobiante de la provincia norteña en estas épocas del año pone en jaque a la organización, y durante la semana puede anunciarse un atraso para las 22 horas del mismo sábado. Se confirmará tras la semi entre Gimnasia y Estudiantes.

Cuándo se juega la semifinal entre Gimnasia y Estudiantes

El partido restante de semifinales se jugará el próximo lunes 8 de diciembre en el Estadio Juan Carmelo Zerillo del bosque platense. El ganador del clásico de La Plata más importante de los últimos tiempos definirá cómo quedará conformada la final del Clausura. A partir de las 17 horas del lunes, la pelota rodará entre Gimnasia y Estudiantes.

En resumidas cuentas, así está el cuadro del Torneo Clausura:

El gol de Maravilla Martínez para Racing ante Boca por la semifinal del Torneo Clausura

ver también

  • Boca 0-1 Racing
  • Gimnasia (LP) – Estudiantes (LP): Lunes 8 de diciembre a las 17:00 en el Juan Carmelo Zerillo.
Cómo formaron Boca y Racing

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara.

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

