No hubo milagro para Palermo: Fortaleza perdió con Botafogo y descendió a la Serie B de Brasil

No hubo milagro para Martín Palermo con Fortaleza. Con la derrota 4 a 2 contra Botafogo por la última fecha del Brasileirao, su equipo no pudo cumplir con su objetivo y perdió la categoría, por lo que de esta manera en la temporada 2026 tendrá que jugar la Serie B de Brasil.

Esta derrota en Río de Janeiro, más las victorias de Inter de Porto Alegre ante Red Bull Bragantino y de Vitoria ante San Pablo, el equipo del Titán quedó en el puesto 18 del certamen con 43 unidades y descendió tras siete temporadas en la máxima división brasileña.

En su llegada al equipo, Palermo agarró un equipo casi descendido, que se encontraba en la última posición del torneo. Con el correr de los encuentros, poco a poco fue logrando el funcionamiento y acumuló una racha en la que solamente perdió una de sus nueve presentaciones.

Previo al inicio de esta fecha, Fortaleza se encontraba fuera de la zona de descenso por un punto. Al no haber sumado en esta jornada y con los triunfos de sus rivales directos, quedó condenado a regresar a la segunda división brasileña de cara a la temporada 2026.

Este es el primer descenso como entrenador para Palermo, quien llegó al fútbol de Brasil tras un paso por Olimpia de Paraguay, en donde fue campeón del Torneo Clausura 2024. Además, en el plantel tuvo a futbolistas argentinos que formaron parte importante del plantel.

Dentro de los destacados jugadores que perdieron la categoría aparecen el ex Boca, Gastón Ávila, el ex Vélez, Juan Martín Lucero, el ex Argentinos Juniors, José María Herrera, más los dos ex River, como lo son Tomás Pochettino y el paraguayo Adam Bareiro.

Teniendo en cuenta el descenso, estos jugadores podrían emigrar en el próximo mercado de pases para mantenerse en equipos de primera división. Además, se convierten en variantes para clubes argentinos que por menos dinero pueden intentar un préstamo o comprar parte de su ficha.

