Tras el título de Lando Norris, así quedó la tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 2025

¡Lando Norris es el nuevo campeón de la Fórmula 1! No hubo épica de parte de Max Verstappen, quien a pesar de haber ganado la última carrera del año en el GP de Abu Dhabi no llegó a alcanzar al piloto de McLaren en la tabla de pilotos debido a que éste logró quedarse con el tercer puesto en Emiratos Árabes Unidos.

Por apenas dos puntos de diferencia, Lando superó a Verstappen y consiguió su primer campeonato del mundo en la F1, destronando al de Red Bull y sus cuatro títulos al hilo de 2021, 2022, 2023 y 2024. Oscar Piastri quedó segundo en la carrera de Abu Dhabi y tercero en la tabla final, por lo que los dos pilotos de McLaren y Max se quedaron con el podio en Medio Oriente y con el de la temporada en sí.

En su 152° carrera como piloto de la Fórmula 1, Norris se convirtió en campeón a sus 26 años, en una temporada en la que alternó buenas carreras con otras por debajo de lo esperado. A fin de cuentas, tuvo el mejor monoplaza de la parrilla y fue el más regular de los dos pilotos de McLaren.

Así las cosas, Gran Bretaña vuelve a tener un campeón de la F1 luego de los títulos de Verstappen, ya que el último había sido Lewis Hamilton. Y en lo que respecta a McLaren, la escudería regresa a la cima de los pilotos luego de 27 años, ya que su último título de pilotos fue en 1998 con Mika Hakkinen. Cabe recordar que el equipo inglés ya había conseguido el título de constructores de este año.

Así quedó el campeonato de pilotos de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren) – 423 Max Verstappen (Red Bull) – 421 Oscar Piastri (McLaren) – 410 George Russell (Mercedes) – 319 Charles Leclerc (Ferrari) – 242 Lewis Hamilton (Ferrari) – 156 Kimi Antonelli (Mercedes) – 150 Alex Albon (Williams) – 73 Carlos Sainz (Williams) – 64 Fernando Alonso (Aston Martin) – 56 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49 Oliver Bearman (Haas) – 42 Liam Lawson (Racing Bulls) – 38 Esteban Ocon (Haas) – 38 Lance Stroll (Aston Martin) – 34 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

El calendario de la F1 en 2026

ver también Como quedó la tabla histórica de la Fórmula 1 con el campeonato de Lando Norris

FECHA | PAÍS | EVENTO

6-8 de marzo | Australia | Melbourne

13-15 de marzo | China | Shanghái (Sprint)

27-29 de marzo | Japón | Suzuka

10-12 de abril | Baréin | Sakhir

17-19 de abril | Arabia Saudita | Yedda

1-3 de mayo | EE. UU. | Miami (Sprint)

22-24 de mayo | Canadá | Montreal (Sprint)

5-7 de junio | Mónaco | Mónaco

12-14 de junio | España | Barcelona-Cataluña

26-28 de junio | Austria | Spielberg

3-5 de julio | Gran Bretaña | Silverstone (Sprint)

17-19 de julio | Bélgica | Spa-Francorchamps

24-26 de julio | Hungría | Budapest

21-23 de agosto | Países Bajos | Zandvoort (Sprint)

4-6 de septiembre | Italia | Monza

11-13 de septiembre | España | Madrid*

24-26 de septiembre | Azerbaiyán | Bakú

9-11 de octubre | Singapur | Singapur (Sprint)

23-25 de octubre | EE. UU. | Austin

30 de octubre – 1 de noviembre | México | Ciudad de México

6-8 de noviembre | Brasil | São Paulo

19-21 de noviembre | EE. UU. | Las Vegas

27-29 de noviembre | Qatar | Lusail

4-6 de diciembre | Abu Dabi | Yas Marina

Publicidad

Publicidad

*Sujeto a homologación del circuito FIA