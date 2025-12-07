Las 7 lesiones de Edinson Cavani en 2025: una nueva afección lo dejó afuera del Boca vs. Racing

En La Bombonera, Boca Juniors se quedó afuera del Torneo Clausura 2025 al caer este domingo por la mínima ante Racing por las semifinales del certamen. Los de Claudio Úbeda le pusieron fin a una racha de 6 victorias al hilo y llegarán en marzo a tres años sin sumar títulos.

Las decisiones de Claudio Úbeda provocaron fuertes críticas por partes de los hinchas. Es que Sifón sacó a Exequiel Zeballos a 20 minutos del final y su segundo cambio lo realizó recién en los minutos de adición. Para sorpresa de todos, Edinson Cavani no ingresó a pesar del pésimo partido de Milton Giménez.

Al respecto, Úbeda reveló que el uruguayo volvió a lesionarse, esta vez en el calentamiento, lo que no le permitió sumar minutos en el clásico ante la Academia: “Lo habíamos mandado a entrar en calor para hacer el cambio por Milton. Durante la entrada en calor sufrió una molestia en la espalda”.

“Por eso en la entrada en calor volvió caminando y nos dijo que había sufrido una molestia en la zona lumbar. Por eso no hicimos ese cambio”, explicó Sifón. Y se justificó por sus escasas variantes en el banco: “Los delanteros estaban en campo, jugando y Cavani era nuestra primera opción de recambio. Sufrió esa lesión que nos impidió que pudiera entrar a jugar”.

De esta manera, el artillero charrúa volvió a sufrir una lesión que afecta su ciclo en el Xeneize. En total, fueron 7 molestias a lo largo de este 2025, la mayoría durante un segundo semestre en el que no estuvo para aportar a la búsqueda de los objetivos del club de la Ribera.

Las 7 lesiones de Cavani en 2025

LESIÓN FECHA PARTIDOS AUSENTE Lesión vertebral Febrero 5 Desgarro gemelo Abril 3 Recaída gemelo Junio 2 Golpe en entrenamiento Julio 1 Distensión del Psoas derecho Septiembre 2 Inflamación de la bursa del psoas derecho Octubre 3 Molestia en la espalda Diciembre 1

El uruguayo tuvo una serie de lesiones a lo largo de todo el año, pero Boca no informó con claridad algunas de ellas a través de partes médicos oficiales. La lesión en la espalda, incluso, la arrastró en varios tramos del año.

Los números de Cavani en 2025

Durante el 2025, el uruguayo sumó minutos en apenas 24 compromisos con la camiseta de Boca Juniors. Aportó 5 goles y repartió 2 asistencias. Aún no suma títulos desde que llegó al Xeneize.

DATOS CLAVE

Boca Juniors quedó eliminado ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura 2025 .

quedó eliminado ante en las semifinales del . Edinson Cavani no ingresó por una molestia lumbar sufrida durante el calentamiento.

no ingresó por una sufrida durante el calentamiento. El uruguayo cerró 2025 con 7 lesiones, 5 goles y 24 partidos disputados.

