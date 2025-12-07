Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Las 7 lesiones de Edinson Cavani en 2025: una nueva afección lo dejó afuera del Boca vs. Racing

El uruguayo fue parte del banco de suplentes, pero no ingresó ante la Academia. Cerró así un año para el olvido, con poca participación sobre el campo.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Edinson Cavani, delantero de Boca.
© GettyEdinson Cavani, delantero de Boca.

En La Bombonera, Boca Juniors se quedó afuera del Torneo Clausura 2025 al caer este domingo por la mínima ante Racing por las semifinales del certamen. Los de Claudio Úbeda le pusieron fin a una racha de 6 victorias al hilo y llegarán en marzo a tres años sin sumar títulos.

Las decisiones de Claudio Úbeda provocaron fuertes críticas por partes de los hinchas. Es que Sifón sacó a Exequiel Zeballos a 20 minutos del final y su segundo cambio lo realizó recién en los minutos de adición. Para sorpresa de todos, Edinson Cavani no ingresó a pesar del pésimo partido de Milton Giménez.

Al respecto, Úbeda reveló que el uruguayo volvió a lesionarse, esta vez en el calentamiento, lo que no le permitió sumar minutos en el clásico ante la Academia: “Lo habíamos mandado a entrar en calor para hacer el cambio por Milton. Durante la entrada en calor sufrió una molestia en la espalda”.

“Por eso en la entrada en calor volvió caminando y nos dijo que había sufrido una molestia en la zona lumbar. Por eso no hicimos ese cambio”, explicó Sifón. Y se justificó por sus escasas variantes en el banco: “Los delanteros estaban en campo, jugando y Cavani era nuestra primera opción de recambio. Sufrió esa lesión que nos impidió que pudiera entrar a jugar”.

De esta manera, el artillero charrúa volvió a sufrir una lesión que afecta su ciclo en el Xeneize. En total, fueron 7 molestias a lo largo de este 2025, la mayoría durante un segundo semestre en el que no estuvo para aportar a la búsqueda de los objetivos del club de la Ribera.

Las 7 lesiones de Cavani en 2025

LESIÓNFECHAPARTIDOS AUSENTE
Lesión vertebralFebrero5
Desgarro gemeloAbril3
Recaída gemeloJunio2
Golpe en entrenamientoJulio1
Distensión del Psoas derechoSeptiembre2
Inflamación de la bursa del psoas derechoOctubre3
Molestia en la espaldaDiciembre1
Publicidad
La explicación de Claudio Úbeda por el sorpresivo cambio del Changuito Zeballos en la eliminación de Boca ante Racing: “Lo vimos con gestos”

ver también

La explicación de Claudio Úbeda por el sorpresivo cambio del Changuito Zeballos en la eliminación de Boca ante Racing: “Lo vimos con gestos”

El uruguayo tuvo una serie de lesiones a lo largo de todo el año, pero Boca no informó con claridad algunas de ellas a través de partes médicos oficiales. La lesión en la espalda, incluso, la arrastró en varios tramos del año.

Los números de Cavani en 2025

Durante el 2025, el uruguayo sumó minutos en apenas 24 compromisos con la camiseta de Boca Juniors. Aportó 5 goles y repartió 2 asistencias. Aún no suma títulos desde que llegó al Xeneize.

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors quedó eliminado ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura 2025.
  • Edinson Cavani no ingresó por una molestia lumbar sufrida durante el calentamiento.
  • El uruguayo cerró 2025 con 7 lesiones, 5 goles y 24 partidos disputados.
Publicidad
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
El polémico gesto de Fernando Echenique a Edinson Cavani la última vez que dirigió a Boca
Boca Juniors

El polémico gesto de Fernando Echenique a Edinson Cavani la última vez que dirigió a Boca

Boca hoy: se confirmó el rival para octavos, el elogio de Riquelme a Palermo, la reflexión de Cavani sobre su retiro y más
Boca Juniors

Boca hoy: se confirmó el rival para octavos, el elogio de Riquelme a Palermo, la reflexión de Cavani sobre su retiro y más

La reflexión de Cavani sobre su retiro: "Boca me ha dado mucho"
Boca Juniors

La reflexión de Cavani sobre su retiro: "Boca me ha dado mucho"

Úbeda, sobre su continuidad en Boca: "Hablaremos con Román"
Boca Juniors

Úbeda, sobre su continuidad en Boca: "Hablaremos con Román"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo