Los hinchas de Boca destrozaron a un titular en la derrota ante Racing: “Es una tragedia para el fútbol rioplatense”

En La Bombonera, Racing eliminó este domingo a Boca Juniors en las semifinales del Torneo Clausura 2025. Maravilla Martínez, con un cabezazo en el complemento, anotó el único tanto de la noche a favor de los de Gustavo Costas, que enfrentarán a Estudiantes o Gimnasia en la final.

En uno de los duelos más atractivos en lo que va del campeonato, la Academia soñaba con dar el golpe ante un Xeneize en plena racha positiva. Con 6 victorias al hilo, los de Claudio Úbeda se posicionaron como uno de los candidatos al título de este segundo semestre.

Aunque Boca llegó en gran forma, no logró ante Racing mostrar el juego de sus últimos compromisos. Incluso, Milton Giménez tuvo otro partido para el olvido, algo resaltado por los hinchas Xeneizes a lo largo del trámite.

“La existencia de Milton Giménez es una tragedia para el fútbol rioplatense”, destacó uno de los usuarios en X. Otro, en cambio, fue más contundente: “Es terrible darte cuenta que Milton Giménez es probablemente peor jugador de fútbol que vos”.

