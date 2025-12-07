¿Dedicado a los hinchas de Boca? Marcos Rojo festejó enajenado el pase de Racing a la final del Torneo Clausura

Se terminó el año para Boca. Los de Claudio Úbeda no tuvieron un buen partido ante Racing y quedaron eliminados del Torneo Clausura al perder 1 a 0 con un tanto de Maravilla Martínez. La Bombonera estuvo repleta y hubo algunos futbolistas del elenco visitante que vivieron una jornada especial, entre los más destacados aparecen los casos de Agustín Almendra y Marcos Rojo, ex futbolistas del Xeneize.

Gustavo Costas decidió que Marcos Rojo inicie en el banco de suplentes ante Boca y allí permaneció todo el encuentro ya que no fue necesario su ingreso. Una vez que el árbitro pitó el final, todo el plantel de la Academia enloqueció y celebró el pase a la final.

Hubo abrazos, saltos y algarabía en pleno campo de juego, pero lo más destacado fue en la manga que los llevaba rumbo al vestuario. Allí todos comenzaron a saltar y uno de los que más eufóricos estuvo fue Marcos Rojo, quien se abrazó a sus compañeros y mostró toda su felicidad.

¿Un mensaje a los hinchas de Boca?

Marcos Rojo sabía a la perfección que una cámara de la transmisión oficial estaba en el lugar y no dudó a la hora de saltar como loco junto a sus compañeros. Es más, una vez que se bajó de su compañero miró fijamente a la cámara.

Probablemente no haya sido un mensaje directo a los hinchas de Boca, pero que la relación no terminó del todo bien tras su paso por el club también es claro. Cabe recordar que el marcador central dejó el club a mediados de este año luego de cortocircuitos con el entrenador, el cuerpo técnico y una relación desgastada con la gente.

Así fue el festejo de Marcos Rojo junto a sus compañeros

Marcos Rojo celebró el pase a la final en Instagram

