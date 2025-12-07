Incertidumbre por el futuro de Úbeda: qué dijo el DT de Boca sobre su continuidad

Racing dio el golpe en La Bombonera y eliminó a Boca del Torneo Clausura en semifinales. Los de Claudio Úbeda habían superado a Talleres y Argentinos Juniors sin brillar y en esta oportunidad no pudieron ante un equipo que cuenta con futbolistas de jerarquía y la hicieron pesar. Ante esta situación, la continuidad de Claudio Úbeda en el Xeneize quedó en duda y el propio entrenador habló del tema.

Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa tras la caída ante Racing y le preguntaron por su continuidad de cara al 2026. El Sifón no dudó y afirmó: “Lo lógico es que vamos a pensar y ver cómo sigue todo. Obviamente que hablaremos con Román y Chelo de todo lo que viene por delante. No esperábamos tener que finalizar la temporada ahora, teníamos la expectativa de seguir avanzando, entonces seguramente ahora planificaremos para lo que viene”.

¿Puede irse Úbeda de Racing?

La realidad es que el futuro de Claudio Úbeda en Boca no está asegurado y existe la posibilidad que se marche. Bolavip pudo averiguar que la dirigencia estaba conforme con su trabajo, pero esta derrota fue inesperada, como así también algunas decisiones del entrenador. Por lo pronto, los directivos se detendrán a pensar en el futuro y allí analizarán lo que sucederá.

Úbeda explicó por qué sacó a Zeballos

Cuando el partido estaba 0 a 0, Úbeda decidió sacar a Exequiel Zeballos y en su lugar mandó a la cancha a Alan Velasco. El DT explicó las razones: “Lo que estábamos viendo con gestos es que Exequiel estaba cansado y por eso tomamos la decisión de sacarlo. Si miramos para atrás, en los tres partidos anteriores también había salido en los últimos minutos. Hizo un desgaste físico muy grande durante el tiempo que estuvo en campo y por eso tomamos esa decisión”.

“Con el ingreso de Alan busqué una característica similar en el hecho de ser derecho y jugar a pie cambiado en el sector izquierdo. Darle aire al reemplazo de Exequiel que estaba un poco cansado y que pueda sumarse a la mitad de la cancha a tener más control de juego, que era lo que pretendíamos porque el partido estaba demasiado dividido por el ida y vuelta que proponía Racing”, completó Úbeda.

