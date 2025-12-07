River hoy: el mal momento de Galarza y cuánto pide Unión por Del Blanco

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 7 de diciembre de 2025, con la mira puesta en la conformación del plantel de cara al 2026. El dinero que Unión pretende por Mateo Del Blanco, los otros laterales izquierdo que interesan, la palabra de Matías Galarza Fonda y el deseo de Miguel Ángel Borja para con Marcelo Gallardo.

¿Cuánto dinero pretende Unión por Mateo Del Blanco?

En las últimas horas se pudo confirmar que Unión quiere 4 millones de dólares por Mateo Del Blanco, el lateral por izquierda de 22 años que se lució en el Tatengue y es, hasta el momento, el máximo asistidor del Torneo Clausura. La suma parece algo elevada y seguramente en los próximos días comenzarán las negociaciones, que podrían involucrar a un futbolista del Millonario a préstamo.

Mateo Del Blanco. (Foto: Getty).

¿Qué otros laterales por izquierda interesan?

Además de Mateo Del Blanco, en Núñez posaron los ojos en Julio Soler, que se desempeña en Bournemouth de la Premier League. Por otro lado, quien también gusta es Elías Báez, de San Lorenzo. En su momento, el Millonario tanteó a Román Vega, pero Zenit no quiere saber nada con desprenderse de él.

Matías Galarza Fonda no la pasó bien

El paraguayo fue utilizado por Marcelo Gallardo durante prácticamente todo el semestre, aunque es cierto que en el tramo inicial del mismo le dio más titularidades, pero siempre lo consideró como alternativa La realidad es que su rendimiento lejos estuvo de ser el esperado y hubo algunos errores puntuales que lo marcaron, el más reciente fue el que cometió frente a Racing por los octavos del Clausura que derivó en el 3 a 2 de la Academia en el último minuto.

Matías Galara aprovechó el periodo de vacaciones para ir a Paraguay y pasar tiempo con la familia. En los últimos días participó de un evento y tuvo contacto con la prensa. En diálogo con Trece afirmó: “Son cosas que suceden. En el momento uno pasa mal, pero tuve la ayuda de la selección, estoy trabajando y es algo que hay que sobrepasar y levantar la cabeza“.

Publicidad

Publicidad

Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).

Además, reveló que Gustavo Alfaro le ofreció ayuda: “El Profe me puso psicólogo a disposición“. Cabe destacar que el mediocampista recibió muchas críticas en las redes sociales producto de sus errores en los últimos partidos.

Miguel Ángel Borja rompió el silencio tras salir de River

Borja no dudó en elogiar al Muñeco, pronosticando un regreso a la cúspide del éxito: “¿Si lo veo fuera de River en el futuro a él? ¡No, qué va a estar afuera! Si él es un gladiador“, comenzó con firmeza.

Publicidad

Publicidad

Y agregó: “Ustedes que lo conocen de cerca lo saben. Creo que hay Marcelo para rato, que está preparado, tiene la coraza que tiene que tener un guerrero y no tengo dudas de que River en el 2026 va a brillar como lo ha hecho tantos años“, declaró el delantero en una entrevista que será publicada el próximo martes en Picado TV.

“¿Qué le diría al hincha? Que muchas gracias, porque confiaron en mí. Donde iba siempre el respeto para mí es todo, nunca un insulto cuando salía con mi familia, nunca viví momentos desagradables”, completó el colombiano.