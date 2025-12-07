Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River hoy: el mal momento de Galarza y cuánto pide Unión por Del Blanco

Todas las novedades del Millonario de este domingo 7 de diciembre, con el plantel profesional de vacaciones y el foco puesto en el mercado.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Maximiliano Salas
© Prensa RiverMaximiliano Salas

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 7 de diciembre de 2025, con la mira puesta en la conformación del plantel de cara al 2026. El dinero que Unión pretende por Mateo Del Blanco, los otros laterales izquierdo que interesan, la palabra de Matías Galarza Fonda y el deseo de Miguel Ángel Borja para con Marcelo Gallardo.

¿Cuánto dinero pretende Unión por Mateo Del Blanco?

En las últimas horas se pudo confirmar que Unión quiere 4 millones de dólares por Mateo Del Blanco, el lateral por izquierda de 22 años que se lució en el Tatengue y es, hasta el momento, el máximo asistidor del Torneo Clausura. La suma parece algo elevada y seguramente en los próximos días comenzarán las negociaciones, que podrían involucrar a un futbolista del Millonario a préstamo.

Mateo Del Blanco. (Foto: Getty).

Mateo Del Blanco. (Foto: Getty).

¿Qué otros laterales por izquierda interesan?

Además de Mateo Del Blanco, en Núñez posaron los ojos en Julio Soler, que se desempeña en Bournemouth de la Premier League. Por otro lado, quien también gusta es Elías Báez, de San Lorenzo. En su momento, el Millonario tanteó a Román Vega, pero Zenit no quiere saber nada con desprenderse de él.

Matías Galarza Fonda no la pasó bien

El paraguayo fue utilizado por Marcelo Gallardo durante prácticamente todo el semestre, aunque es cierto que en el tramo inicial del mismo le dio más titularidades, pero siempre lo consideró como alternativa La realidad es que su rendimiento lejos estuvo de ser el esperado y hubo algunos errores puntuales que lo marcaron, el más reciente fue el que cometió frente a Racing por los octavos del Clausura que derivó en el 3 a 2 de la Academia en el último minuto.

Matías Galara aprovechó el periodo de vacaciones para ir a Paraguay y pasar tiempo con la familia. En los últimos días participó de un evento y tuvo contacto con la prensa. En diálogo con Trece afirmó: “Son cosas que suceden. En el momento uno pasa mal, pero tuve la ayuda de la selección, estoy trabajando y es algo que hay que sobrepasar y levantar la cabeza“.

Publicidad
Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).

Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).

Además, reveló que Gustavo Alfaro le ofreció ayuda: “El Profe me puso psicólogo a disposición“. Cabe destacar que el mediocampista recibió muchas críticas en las redes sociales producto de sus errores en los últimos partidos.

Miguel Ángel Borja rompió el silencio tras salir de River

Borja no dudó en elogiar al Muñeco, pronosticando un regreso a la cúspide del éxito: “¿Si lo veo fuera de River en el futuro a él? ¡No, qué va a estar afuera! Si él es un gladiador“, comenzó con firmeza.

Publicidad

Y agregó: “Ustedes que lo conocen de cerca lo saben. Creo que hay Marcelo para rato, que está preparado, tiene la coraza que tiene que tener un guerrero y no tengo dudas de que River en el 2026 va a brillar como lo ha hecho tantos años“, declaró el delantero en una entrevista que será publicada el próximo martes en Picado TV.

 “¿Qué le diría al hincha? Que muchas gracias, porque confiaron en mí. Donde iba siempre el respeto para mí es todo, nunca un insulto cuando salía con mi familia, nunca viví momentos desagradables”, completó el colombiano.

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
River hoy: desacuerdo por Amaro, promesa de Galarza a los hinchas, nuevo delantero en la mira y más jugadores libres
River Plate

River hoy: desacuerdo por Amaro, promesa de Galarza a los hinchas, nuevo delantero en la mira y más jugadores libres

Matías Galarza confirmó que quiere quedarse en River: "Se viene un 2026 soñado"
River Plate

Matías Galarza confirmó que quiere quedarse en River: "Se viene un 2026 soñado"

River hoy: situación de Prestianni, interés en Galarza Fonda, los nuevos contratos que anunció Di Carlo y jugadores que se van
River Plate

River hoy: situación de Prestianni, interés en Galarza Fonda, los nuevos contratos que anunció Di Carlo y jugadores que se van

Los 9 jugadores de River que cumplieron ciclo luego de la derrota ante Boca en el Superclásico
River Plate

Los 9 jugadores de River que cumplieron ciclo luego de la derrota ante Boca en el Superclásico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo