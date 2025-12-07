Con Boca eliminado del Torneo Clausura, River jugará la Copa Sudamericana en 2026: así lo anunció Conmebol

La eliminación en octavos de final del Torneo Clausura ante Racing anticipó las vacaciones de River Plate. El plantel dirigido por Marcelo Gallardo cerró un 2025 para el olvido en el que no logró cumplir ninguno de los objetivos que se trazó para la temporada.

A pesar de no tener más compromisos por delante, los hinchas del Millonario quedaron atentos a la definición de los Playoffs. Es que su cuarta posición en la Tabla Anual los dejó expectantes con una clasificación asegurada a la Copa Sudamericana, pero con chances de algo más.

En el arranque de la etapa de eliminación directa, River contaba con un puñado de opciones para disputar la fase previa de la Copa Libertadores. Sin embargo, hacia las semifinales, estas se redujeron solo a Boca campeón del Torneo Clausura.

Finalmente, con el gol de Maravilla Martínez de cabeza, el Xeneize quedó eliminado del certamen de este segundo semestre al caer ante Racing como local en las semifinales. Así, los de Núñez se quedaron sin chances de acceder a la fase previa de la Libertadores.

Ahora, la Academia espera por Estudiantes o Gimnasia La Plata para conocer a su rival en la gran final. Estas tres alternativas para el campeón del Clausura no afectan a River y su posición en la Tabla Anual, por lo que Gallardo ya puede planificar un 2026 en la Copa Sudamericana.

La Copa Sudamericana le dio la bienvenida a River

Con la confirmación de la participación de River en el torneo de segundo orden de CONMEBOL, las redes oficiales del certamen oficializaron: “Un campeón que vuelve: bienvenido River a la CONMEBOL Sudamericana 2026”.

Los clubes argentinos en la Copa Sudamericana 2026

River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central son, hasta el momento, los representantes de la Liga Profesional de Fútbol. Cabe recordar que la definición del Torneo Clausura puede aportar modificaciones. Un título para la Academia puede sumar a Independiente de Avellaneda a la Sudamericana 2026.

