Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura 2025: goles, videos e incidencias

En La Bombonera y por un lugar en la final del campeonato, el Xeneize y la Academia se miden en un cruce electrizante.

Por Nahuel De Hoz

Miguel Merentiel y Facundo Cambeses, protagonistas en Boca y Racing.
© GettyMiguel Merentiel y Facundo Cambeses, protagonistas en Boca y Racing.

Este domingo se vive una jornada apasionante en el fútbol argentino: Boca recibe a Racing por la semifinal del Torneo Clausura 2025. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a partir de las 19 horas y cuenta con el arbitraje de Darío Herrera. El encuentro es transmitido por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports, al mismo tiempo que podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.

El reconocimiento de Boca a Marcos Rojo

Los elogios de García Basso a Paredes en la previa

La formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

El equipo de Racing

Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara.

Boca vs Racing EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por la semifinal del Torneo Clausura: minuto a minuto

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

