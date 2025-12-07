Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura 2025: goles, videos e incidencias

Este domingo se vive una jornada apasionante en el fútbol argentino: Boca recibe a Racing por la semifinal del Torneo Clausura 2025. El partido que se disputa en La Bombonera, comienza a partir de las 19 horas y cuenta con el arbitraje de Darío Herrera. El encuentro es transmitido por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports, al mismo tiempo que podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.
El reconocimiento de Boca a Marcos Rojo
Los elogios de García Basso a Paredes en la previa
La formación de Boca
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez.
El equipo de Racing
Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara.
ver también
Boca vs Racing EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium y TNT Sports por la semifinal del Torneo Clausura: minuto a minuto