En La Bombonera, por la semifinal del Torneo Clausura, Boca recibe a Racing en búsqueda de una victoria que lo deposite en la final que se disputará en el Madres de Ciudades, y así acercarse un pasito más a cortar una racha de casi tres años sin ganar un título.

Previo a este encuentro, la dirigencia del Xeneize tomó una importante decisión referida a la continuidad del entrenador Claudio Úbeda, quien tiene vínculo vigente con la institución hasta mediados del año que viene y que manifestó su deseo de continuar para la próxima temporada.

Según pudo saber Bolavip, la intención por parte de Juan Román Riquelme y los directivos del Xeneize es la de renovar la confianza en Úbeda para que este sea el DT del equipo de cara a una temporada importante, en la que jugarán la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores tras dos años de ausencia.

El motivo de esta decisión es que puertas adentro en el elenco de la Ribera están conformes con el rendimiento del equipo y consideran que un cambio de entrenador a tan poco tiempo del inicio de una nueva pretemporada, pautada para los primeros días de enero, sería un gran error.

De esta manera, sea cual sea el resultado de Boca en el duelo contra la Academia, todo indica que Úbeda será ratificado en su cargo para inicios de la temporada 2026 y será el encargado de planificar la vuelta a los entrenamientos después del final de este año futbolístico.

Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el ‘Sifón’ junto a Juvenal Rodríguez se hicieron cargo del primer equipo y recibieron el apoyo del plantel, a tal punto que los referentes los elogiaron públicamente y compararon la forma de trabajar de Úbeda con la de Lionel Scaloni.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que el contrato del entrenador con el Xeneize tiene vigencia hasta mitad del próximo año, y es por eso que además de rafiticarlo como entrenador, deberán sentarse a negociar la prolongación del mismo, para que de esta manera pueda estar presente en toda la temporada.

ver también Un histórico de Boca contó dónde está la clave para superar a Racing con Paredes como protagonista

Los números de Claudio Úbeda como entrenador de Boca

Desde su asunción como entrenador del Xeneize, Úbeda dirigió un total de 7 partidos. Su saldo es de seis victorias y tan solo una derrota.

En síntesis

La dirigencia de Boca Juniors , liderada por Juan Román Riquelme , tiene la intención de renovar la confianza en el entrenador Claudio Úbeda y ratificarlo en su cargo para la temporada 2026 .

, liderada por , tiene la intención de en el entrenador y ratificarlo en su cargo para la temporada . Esta decisión se basa en la conformidad con el rendimiento del equipo y la importancia de no cambiar de DT antes de una temporada con la Copa Conmebol Libertadores .

con el rendimiento del equipo y la importancia de no cambiar de DT antes de una temporada con la . Úbeda tiene un contrato vigente hasta mediados de 2026 y será el encargado de la pretemporada. Desde su asunción, se dirigió a 7 partidos con un saldo de seis victorias y una derrota.

Publicidad