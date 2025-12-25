Fue goleador del torneo dos veces y descendió con ambos equipos, hoy es representante de jugadores y les enseña educación financiera

“Mucha gente me recuerda por el Gran DT, porque era muy barato, lo que salía y lo que rendía en la cancha, era casi siempre una fija. Me han dicho que les hice ganar plata, pero no yo recibí nada a cambio”. Javier Cámpora era uno de los más elegidos: jugaba en Tiro Federal y hacía goles y asistencias. Tanto que fue goleador del torneo dos veces: la primera, en el equipo rosarino, fue el que le abrió las puertas del fútbol grande.

Hoy, Cachorro con 45 años, sigue jugando pero con amigos. Se juntan todos los lunes en el campo de entrenamiento de Tiro, el club que se convirtió en su casa, para disfrutar de la pelota. Pero también se dedica a la representación de jugadores y especialmente el acompañamiento a los más jóvenes, para guiarlos por un camino de rendimiento deportivo pero también de aprovechamiento de las oportunidades.

Con DG Football, la empresa de representación. Foto Javier Cámpora.

“La idea es ayudar a los chicos, educarlos financieramente, que nosotros en el fútbol no estamos preparados, de donde venimos la mayoría no estamos preparados. Y eso me gusta, lo disfruto mucho”, contó en AFA Estudio el exdelantero.

Llegó a la agencia DG Football, invitado por Javier Dávola, hijo del presidente de Tiro, con quien mantiene una gran relación. Sí, todo está asociado con el club con el que pegó el salto. Allí trabaja con otros cuatro exfutbolistas y representan a jugadores como Iván Pillud, Matías Tissera, Gastón Campi y el juvenil de River Santiago Espíndola, parte de las selecciones de AFA.

No fue su primera opción una vez que dejó de jugar, pero fue importante en un momento en el que necesitó algo más. Tenía apenas 35 años cuando decidió colgar los botines, después de haber cambiado muchas veces de ciudad. De Rosario a Uruguay, después a Chile, pasando más tarde a México (pero cambiando varias veces de locación entre Cruz Azul, Jaguares, Puebla y Jaguar Tapachula), de allí se fue a Grecia, de nuevo a Santiago de Chile, llegó por primera vez a Buenos Aires para jugar en Huracán, Racing y All Boys y tener un último paso por Grecia ya en el final. Un trotamundos.

Publicidad

Publicidad

Su primera salida laboral tras dejar el fútbol fue la construcción, algo que emprendió con un amigo y que le permite vivir de eso. “Yo tenía encaminado el proyecto ya de la construcción de unos estacionamientos con un socio. Tenía muchos amigos acá en Rosario que me decían que me metiera con el tema, porque me gustaba y entendía un poquito”, contó en TyC Sports.

ver también Surgió con Tevez en el Boca de Bianchi, le ganó un juicio a un jeque árabe y se convirtió en ídolo en Chipre: “Antes de llegar no sabía que existía”

Fue una buena manera de mantenerse ocupado, porque le costó después de tanto tiempo en el fútbol pasar a ser un exjugador. “Me salvó un poco el hecho de que nosotros estábamos acá en obra y nos ocupábamos muchísimo. Todos los días teníamos cosas que hacer y eso me mantuvo la cabeza bastante ocupada. Pero físicamente el cuerpo me pedía algo. Varias veces mi señora, que ya me conoce, me miraba y me decía ‘andá a correr’. Me ponía un short e iba a un parque que estaba en frente de casa. Corría una hora y cuarto sin sentido por ahí. Era una necesidad”.

Fue campeón del Senior con Central. Foto Rosario Central.

Publicidad

Publicidad

Por eso, cuando le propusieron ser parte del Senior de Central no lo dudó. Era una manera no sólo de volver a jugar, sino también de vestir la camiseta de su club, su equipo, del que es hincha su familia y sus amigos, en el que no se pudo asentar y después tuvo que enfrentarlo con otras camisetas.

Allí fue campeón en el 2022 de la Liga Nacional. Jugar en el Gigante de Arroyito, reencontrarse con sus compañeros y con muchos exCentral: Paulo Ferrari, Germán Herrera, Damián Ledesma, Germán Rivarola, Gabriel Loeschbor y el Chelito Delgado, entre otros.

Canalla sin lugar

Cámpora triunfó en Rosario, pero en Tiro Federal y no en Central. En el club 1° de Mayo fue cuando empezó a jugar en cancha de 11, donde pasó gran parte de su adolescencia, jugó en Primera y hasta fue campeón. Ese fue su primer salto, porque tuvo la chance de jugar en la selección rosarina Sub 15. De ahí llegó al Canalla, pero no se pudo afianzar y armó su primera valija, hacia Fénix de Uruguay. “Me tocó irme de Rosario Central por la puerta de atrás e incluso, cuando no jugaba, hasta pensé en retirarme”.

Publicidad

Publicidad

Del 2000 al 2005 fueron apenas 45 partidos en Central con apenas 10 goles: tiempo después en Tiro hizo 13 en un sólo torneo. “Sólo yo sé cuánto me costó llegar a esto. Hace cuatro meses llamaba y llamaba por teléfono para conseguir club, y ahora me ocurre todo lo contrario“, contó en aquel momento cuando todavía peleaba para ser era goleador del torneo compitiendo con jugadores como José Luis Calderón, Ezequiel Lavezzi, Rodrigo Palacio, Martín Palermo y Ernesto Farías. Terminó siendo Cachorro el capocannoniere.

Ese fue el primer año y único año del club rosarino en Primera. Se había reforzado luego del ascenso pero no le alcanzó para mantenerse en el fútbol grande. Sin poder jugar en el Fortín de Ludueña, lo hacían como locales en Newell’s o Central. “Jugando de local o de visitante éramos visitantes. Jugábamos ahí o en la cancha de Real Arroyo Seco, que hoy es donde se entrena Central. Venía la gente del barrio y nuestras familias a vernos nada más”.

Fue goleador del torneo por delante de otros cracks. Foto Archivo.

Publicidad

Publicidad

El debut en primera fue nada menos que ante River, y en el Monumental. Los goles los hicieron nada menos que Marcelo Gallardo y Ernesto Farías. “Igual era todo un sueño, se lo tomaba como una bendición. Debutamos en el estadio mundialista con uno de los más grandes del continente”, contó en TyC Sports.

Hay dos datos curiosos de aquel campeonato en el que él terminó en el primer lugar de la tabla de goleadores. Primero, superó el récord que estaba en poder de Javier Saviola, quien marcó en ocho encuentros seguidos (él lo hizo en 9). Comenzó con Boca y terminó en la penúltima fecha ante Quilmes.

Pero lo más particular fue que el equipo terminó en la 19° posición. Fue la primera vez en el profesionalismo que el goleador del torneo es parte del equipo que ocupó el último puesto en la tabla de posiciones. “Es difícil ser goleador del campeonato jugando en un equipo que está último. A mi me gusta ganar. La mía ha sido una situación muy particular”, contó aquel año.

Publicidad

Publicidad

“Le voy a estar siempre agradecido a Tiro Federal porque me dio la posibilidad de salir del anonimato, ser goleador del fútbol argentino te da una chapa, todos los lugares donde fui después te posiciona en un lugar muy importante. Ese antecedente de ser goleador del fútbol argentino me dio la posibilidad de jugar en Huracán, en Racing, era una cuenta pendiente estar en uno de los grandes, aunque Huracán también lo es, me saqué ese gustito que tenía”.

Alegría y dolor

“¿Qué hice?”. Es lo primero que se preguntó cuando le convirtió por primera vez a su Central. Lo peor es que no le hizo un solo gol en aquel partido: le hizo tres. Su único hat trick en Tiro y justo al Canalla. “En el primer gol a Central, no grité. Tenía amigos y familia que estaban contentos por mí, fue raro. Y hasta el día de hoy me lo recuerdan que ese partido les hice varios goles. Muy raro, no me había imaginado esa situación. Cuando nosotros entramos a la cancha, nos ponemos a jugar con todo y queremos ganar, terminó el partido y después me cayó la ficha, mi viejo me felicitaba que había hecho goles pero a su Central, sentimientos encontrados”, contó en AFA Estudio.

Así como alguna vez le tocó irse de Central y después enfrentarlo con otra camiseta, también le llegó el tiempo de irse de Tiro, cuando el equipo se fue al descenso al final de aquella temporada gloriosa en lo individual pero pésima a nivel deportivo. Der ahí se fue a México, pasó por cuatro clubes antes de emprender una aventura griega en el Aris Salónica, dirigido por Héctor Cúper, donde estuvo un año y medio (46 partidos y 20 goles en total).

Publicidad

Publicidad

En Aris Salónica lo recuerdan por sus goles. Foto Archivo.

Después le tocó pegar la vuelta a Sudamérica, esta vez a Chile. Tenía un buen recuerdo de su paso por el fútbol de ese país de cuando estuvo en Deportes Concepción: sus goles le valieron la chance de ir a Tiro Federal después de una buena campaña. “Hasta ahí yo llamaba para pedir equipo y después me empezaron a llamar de los clubes a mí”, contó en AS.

Esta vez le tocó el Colo Colo de Diego Cagna, donde convirtió un gol que todos recuerdan: “el gol del banderín”. Ese gol le dio el empate 2 a 2 al equipo ante U de Chile en el último minuto, hizo estallar el Estadio Nacional por un insólito detalle: ¡al línea se le cayó su banderín y no pudo ver la posición adelantada del delantero!

Publicidad

Publicidad

“Mis hijos lo ven y me dicen que hoy con el VAR me lo habrían anulado. Fue un partido muy emotivo, con ida y vuelta, llovió muchísimo…. Yo en esas jugadas me ponía en offside a propósito y luego salía para arrastrar la marca, pero esa vez me demoré un poco más de lo habitual. El línea tuvo la mala suerte de que se le cayó su banderín, cuando levantó la vista yo ya estaba habilitado y marqué el gol”.

Allí otra vez surgió la chance de volver al país. “¿Estoy de vuelta para jugar en Argentina? Me fue a buscar Huracán, estaba cerca de casa, Huracán es un club hermoso, pero fue una época brava con muchos problemas, estábamos cuatro o cinco meses sin cobrar, me fue muy bien, hice dupla con el Roly Zárate, de las personas más graciosas del fútbol. El primer semestre quedo goleador con Teo Gutiérrez. El Roly decía: ‘vos hacés goles porque estás al lado mío, todos van a marcar a Zárate, el problema es que veían que yo no me podía mover y vos hacés los goles y en el segundo tiempo después te marcaban a vos’. Me dio muchas asistencias”, contó sobre aquella etapa.

En Colo Colo metió un gol que recuerdan con cariño. Foto Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Otra vez se repitió la historia: fue goleador del torneo al mismo tiempo que su equipo perdía la categoría. El Globo se fue a la B pese a sus goles. No permaneció en el club, complicado con las deudas, y llegó a Racing. “La verdad que Racing se comportó muy bien. Jugué pocos minutos, pero estaba contento. Tuve la suerte de tener compañeros cracks, como Saja, Pelletieri, Iván Pillud, Mauro Camoranesi, el Flaco De Olivera… Era un grupo bárbaro. Daba gusto ir a entrenar y enganchamos una gran camada. La cancha de Racing es una de las que más disfruté jugar. Estoy súper agradecido”, dijo en TyC Sports.

Tuvo dos pasos más por el fútbol: uno por All Boys en el ascenso, donde jugó 33 partidos y más tarde su llegada al PAE Veria donde tuvo 32 apariciones y convirtió siete goles. Tras un año en aquel país, decidió volver, guardar el pasaporte y dedicarle tiempo a sus familia y sus tres hijos: Lucas, Delfina y Franco. Hoy, ya asentado después del retiro, se dedica a cuidar quizá a los futuros goleadores del torneo como él.