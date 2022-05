En contra de todos los pronósticos y después de ser tildado como un equipo que "juega mal", Boca infló el pecho y volvió a gritar campeón del fútbol argentino. Los hinchas rápidamente coparon las redes con memes de Juan Román Riquelme y su famosa frase "seremos menos malos que el resto" y le reclamaron a Nicolás Figal por su vieja promesa.

El furor va pasando y en las horas posteriores a la consagración en Córdoba los fanáticos del Xeneize comenzaron con una movida particular en Twitter. ¿De qué se trata? Hacer cumplir a Figal, uno de los refuerzos que llegó de la mano de Riquelme, su promesa del primer día en el club.

Los hinchas de Boca piden que Nicolás Figal cumpla la promesa por el campeonato: ¿qué debe hacer?

Aunque pocos tengan el recuerdo, Nicolás Figal hizo una promesa particular cuando fue presentado en el Xeneize: "Si ganamos algo, si salimos campeones, me dejo el bigote solo y me lo pinto de azul y oro". ¿Qué dicen los cabuleros? Las promesas se cumplen.

"Mientras salga campeón hago lo que sea", dijo para rematar aquella entrevista que hoy los hinchas usan como bandera. Sin lugar a dudas, si cumple quedará en la historia del club con apenas una foto. Además no hay que desafiar al destino, las promesas hay que cumplirlas, Nico...