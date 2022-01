Nicolás Figal fue presentado hace unos días como el segundo refuerzo de Boca y aún no ha podido sumar minutos de fútbol. El zaguero arrancó tarde la pretemporada y Sebastián Battaglia prefiere priorizar la puesta a punto para tenerlo en las mejores condiciones para el arranque de la competencia oficial.

Durante estos días, el ex-Independiente dialogó para los distintos canales oficiales del club de la Ribera y manifestó su entusiasmo por vestir sus nuevos colores. Entre tantas cosas, el defensor se animó a hacer una promesa si sale campeón con esta camiseta.

"Algunos para joder me apodaban el Zorro, por el bigote. No me molesta mucho", arrancó diciendo Nicolás, que luego empezó a planificar la promesa: "Si salimos campeones podría dejarme solo el bigote. Es un montón, pero tenemos que planearlo bien". El entrevistador de la cuenta Boca Predio le hizo redoblar la apuesta: "También podrías pintártelo de azul y amarillo". Lejos de achicarse, Figal accedió: "Mientras salga campeón hago lo que sea".

+ Figal, el titular para la Libertadores

Teniendo en cuenta la decisión de Conmebol de ratificar las sanciones para los involucrados en el escándalo de la última visita a Atlético Mineiro, a Figal se le abre una puerta más que importante: arrancar la copa siendo titular. El 4 tiene todo para conformar la dupla con Gastón Ávila, al menos por las primeras 4 fechas que debe cumplir Izquierdoz.