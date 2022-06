Si lo sucedido ante Ferro por Copa Argentina fue solo una muestra, el pequeño bajón fútbolistico de Boca se terminó de confirmar el domingo por la noche en Santiago del Estero. El Xeneize no jugó un buen partido y, a pesar de que Agustín Rossi volvió a atajar un penal clave, Central Córdoba se impuso por 1 a 0 como local.

Para disputar la segunda jornada del campeonato, Sebastián Battaglia decidió seguir metiendo mano en el equipo y repartir las cargas en medio de un exigente semestre competitivo. Una de las posiciones más llamativas en el XI que paró el entrenador tuvo a Nicolás Orsini como protagonista, esta vez ocupando la banda derecha mientras Darío Benedetto se encargó del frente de ataque.

En conferencia de prensa, el DT del club de La Ribera fue consultado por la decisión que tomó con respecto al exdelantero del Granate. "Buscamos tener opciones porque tenemos muchos partidos por delante, buscando compensar los minutos. Habíamos hablado con Nico en cuanto a la posición y en donde él lo había hecho en varias oportunidades en Lanús, para que pueda tener su posibilidad de cancha. No más que eso", afirmó el "León" tras la derrota de Boca.

A modo de conclusión, el entrenador despejó cualquier duda de "improvisación" en la formación y más precisamente sobre Orsini: "No era una posición que desconoce o que no haya hecho nunca". La lesión de Eduardo Salvio dejó sin opciones al Xeneize en la banda derecha y no sería sorpresivo volver a ver nombres poco habituales en dicho sector en el futuro.