Cuándo y cuánto salen las entradas del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 se encuentra cada vez más cerca. Con el fixture ya definido y las sedes asignadas, el sueño de decir presente en el Mundial más grande de la historia se convierte en una carrera contrarreloj para conseguir entradas.

Con ese objetivo, vale destacar que la FIFA se encuentra llevando adelante un proceso de venta de tickets dividido en varias etapas. Este proceso comenzó en septiembre y continuó con la Fase 2 durante octubre, manteniendo un sistema abierto al público general.

Para aquellos que todavía no tienen asegurado su boleto, la gran oportunidad llega con la Tercera Fase de venta. Esta etapa mantiene la particular dinámica de sorteo aleatorio para la asignación de entradas. El período de inscripción y solicitud para los hinchas se habilitará a partir del próximo 11 de diciembre y se extenderá hasta el 13 de enero de 2026, siempre a través de la plataforma oficial de la FIFA.

Se trata de un momento clave para los aficionados, ya que es el primer período en que podrán solicitar tickets para partidos específicos de la fase de grupos, ahora con el calendario oficial ya en mano. La propia FIFA aclaró que el momento exacto del registro no influye en las probabilidades de ser seleccionado. En tanto, aquellos que sean elegidos al azar serán informados posteriormente por correo electrónico para que puedan elegir categoría y cantidad de boletos (con restricciones habituales por unidad familiar).

Los precios de las entradas, variados según la demanda

Según informó la propia FIFA, un boleto para un partido de la Fase de Grupos puede conseguirse a partir de los $60 USD, el precio más accesible. En el otro extremo, presenciar la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey podría implicar un desembolso de hasta $2.030 dólares para las ubicaciones más premium. Para quienes priorizan la comodidad, están disponibles los paquetes Hospitality, que incluyen bebidas, comida y acceso a lugares VIP. Lógicamente, los precios son significativamente más altos, alcanzo valores superiores a los $6.000 dólares.

Debe tenerse en cuenta que los valores de los tickets no tendrán un precio fijo. Se aplicará sobre ellos un esquema de “precio dinámico”, por lo que los costos podrán subir o bajar según la demanda específica del encuentro y la categoría del asiento. En ese sentido, la conformación del fixture y la asignación de partidos a las sedes provocó que los montos iniciales se eleven considerablemente para ciertos encuentros, en comparación con los valores de referencia fijados previo al sorteo de los grupos.

Para brindar una opción segura a aquellos que deseen comprar o vender entradas verificadas, la FIFA habilitará una plataforma de reventa oficial cerca del inicio del torneo. Este canal permitirá a los titulares de boletos negociar sus tickets a precio original. Mientras tanto, la venta abierta al público general se extenderá con las fases de lotería y orden de llegada hasta julio de 2026.

Datos clave