Boca Juniors

El astrólogo de Boca sorprendió con la revelación más esperada por los hinchas de cara a 2026: “En lo internacional”

Mientras el futuro de Claudio Úbeda está en duda, se conoció qué dicen los astros.

Por Julián Mazzara

Giorgio Armas se refirió al futuro del Xeneize.
Los días pasan y en el mundo Boca tratan de digerir lo que ocurrió durante el último fin de semana frente a Racing, donde cayeron por el gol de Adrián Martínez y fueron eliminados del Torneo Clausura. Pero en medio de ello, se define el futuro de Claudio Úbeda.

Todavía no está definido si continuará o se marchará. Resta una reunión con Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, aunque será el presidente quien confirme qué ocurrirá con el rosarino. Sin embargo, fue Giorgio Armas quien se refirió a lo que debe suceder para que las alegrías regresen al pueblo azul y oro.

Si él queda, sería espectacular. Tiene una casa linda 9, similar a lo de Jorge Almirón. Pero en lo internacional, no en lo local. En lo local es algo complicado”, exclamó el popular astrólogo fanático del Xeneize. Pero su relato en Radio La Red no quedó allí.

Cuando fue consultado por el futuro de Úbeda en caso de que no continúe en el cargo y asuma en otro equipo, fue tajante: “Si se lo lleva otro equipo, la rompe”, enfatizó el pasado 1 de octubre. Y en las últimas horas, redobló la apuesta en sus redes sociales: “Vamos por esa casa 9 el próximo año”, exclamó al citar la publicación de sus dichos en la emisora radial.

La fuerte predicción de Giorgio Armas sobre el plantel de Boca

Así como destacó que Claudio Úbeda debe continuar al frente del Xeneize, el astrólogo que también trabaja con otros gigantes sudamericanos soltó una fuerte advertencia sobre lo que podría pasar en el futuro cercano: “Si no se logra completar esta limpieza, en el 2027 o 28 nos vamos a la B. Ya se lo dije a todo el mundo en Boca”, sostuvo en una entrevista que le brindó a Olé, en donde se refirió a lo que debe ocurrir en el mercado de pases.

DATOS CLAVES

  • Boca fue eliminado del Torneo Clausura por Racing tras un gol de Adrián Martínez.
  • La continuidad de Claudio Úbeda depende de una reunión con Juan Román Riquelme.
  • El astrólogo Giorgio Armas predijo el 1 de octubre éxito internacional para el técnico.
