A pesar de que fue vicepresidente del club en esta gestión, Mario Pergolini renunció y se cruzó de vereda. Por ello, siempre que puede critica con algún palo en su programa de radio a la dirigencia de Ameal y Riquelme. A veces, como en esta oportunidad tras la victoria de Boca ante Gimnasia en La Plata, lo hace de manera irónica.

En la apertura de "Maldición, va a ser un día hermoso", su programa en Vorterix, Pergolini abrió hablando del Xeneize. "Langoni va a pasar a la historia... Ayer Boca bien eh. No tampoco como para descorchar. Dentro de la mediocridad, pero...", comenzó con un tono irónico. Y bromeó: "Ibarra volvió a ser Guardiola, ja".

Pergolini analizó la victoria de Boca en La Plata que lo dejó a un paso del título

Para seguir en la misma tónica, Pergolini agregó: "El otro día leí una estadística que decía que no hubo director técnico de Boca que no haya salido campeón de torneos locales". Y allí, siempre con tono picaresco, continuó: "¿Qué loco, no? Todos fueron campeones, incluso Ibarra con menos de un año en el puesto".

Así, su editorial que en la edición de video decidió titular como "EL GUARDIOLA DE LA BOCA SIGUE ARRASANDO" duró más de media hora. El más elogiado por el ex vicepresidente fue Frank Fabra: "Esto es buenísimo (mientras miraba el 1-0 del colombiano). Es Roberto Carlos, bol... Le pega con el efecto para que la pelota haga eso".

Claro que no le esquivó a la gran definición: "Y bueno, ahora el domingo... Linda definición. Hasta puede haber desempate, hay lindas variantes para que el partido sea apasionante". Y cerró: "¿Vos decís que Gallardo le preguntó a 100 hinchas si querían perder y dijo 'ok, les doy la última alegría´?.