Es tendencia:
logotipo del encabezado
SERIE A

El gol de Lautaro Martínez en Inter de Milán vs. Atalanta por la Serie A

El delantero de la Selección Argentina abrió la cuenta para su equipo en plena lucha por la punta del torneo italiano.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Lautaro Martínez abrió la cuenta para Inter.
© GettyLautaro Martínez abrió la cuenta para Inter.

Por la Fecha 17 de la Serie A, Inter de Milán visitó este domingo a Atalanta en el Gewiss Stadium en un duelo clave por la cima del campeonato italiano. El combinado dirigido por Cristian Chivu precisaba una victoria para quedar como único puntero del torneo.

En un partido de ida y vuelta con situaciones claras para ambos equipos, fue el nerazzurro quien consiguió gritar primero en la noche de Bérgamo. Fue precisamente su capitán, Lautaro Martínez, quien la empujó al fondo de la red.

A los 20 minutos del complemento, el recién ingresado Pío Espósito aprovechó un error del rival y habilitó al campeón del mundo, que hizo lo que mejor sabe. El Toro recibió de frente al arquero, definió por lo bajo y gritó el 1-0 parcial a favor de los de Chivu.

Tweet placeholder

Aquel tanto del de la Selección Argentina significó la victoria para Inter de Milán, que escaló hasta lo más alto de la Serie A. Ahora, los de Chivu acumulan 36 unidades, superando a Milan, con 35, y más atrás está Napoli, con 34.

Con el festejo de este domingo, Lautaro lleva cuatro partidos al hilo convirtiendo al menos un tanto, con 5 gritos en total. Además, lleva 9 celebraciones en lo que va de la temporada, posicionándose así como el máximo artillero de la Serie A, hasta el momento. Christian Pulisic es su escolta con 8 tantos.

Publicidad

Así está la tabla de la Serie A

El duro pronóstico de Thomas Müller sobre Lionel Messi y el Mundial 2026

ver también

El duro pronóstico de Thomas Müller sobre Lionel Messi y el Mundial 2026

En síntesis

  • Lautaro Martínez anotó el gol del triunfo 1-0 del Inter ante Atalanta.
  • Inter de Milán lidera la Serie A con 36 puntos tras la fecha 17.
  • El argentino suma 9 goles y es el máximo artillero del torneo actual.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
En Inglaterra aseguran que siete argentinos forman parte de los 100 mejores jugadores del mundo
Fútbol Internacional

En Inglaterra aseguran que siete argentinos forman parte de los 100 mejores jugadores del mundo

La decisión que ya habría tomado Lautaro Martínez para poner fin a su carrera profesional
Fútbol europeo

La decisión que ya habría tomado Lautaro Martínez para poner fin a su carrera profesional

Lautaro Martínez despejó las críticas en Italia con sus excepcionales números en la Serie A
Fútbol europeo

Lautaro Martínez despejó las críticas en Italia con sus excepcionales números en la Serie A

Se ilusiona River: la traba burocrática que podría acercar a Allende a Núñez
River Plate

Se ilusiona River: la traba burocrática que podría acercar a Allende a Núñez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo