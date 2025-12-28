El gol de Lautaro Martínez en Inter de Milán vs. Atalanta por la Serie A

Por la Fecha 17 de la Serie A, Inter de Milán visitó este domingo a Atalanta en el Gewiss Stadium en un duelo clave por la cima del campeonato italiano. El combinado dirigido por Cristian Chivu precisaba una victoria para quedar como único puntero del torneo.

En un partido de ida y vuelta con situaciones claras para ambos equipos, fue el nerazzurro quien consiguió gritar primero en la noche de Bérgamo. Fue precisamente su capitán, Lautaro Martínez, quien la empujó al fondo de la red.

A los 20 minutos del complemento, el recién ingresado Pío Espósito aprovechó un error del rival y habilitó al campeón del mundo, que hizo lo que mejor sabe. El Toro recibió de frente al arquero, definió por lo bajo y gritó el 1-0 parcial a favor de los de Chivu.

Aquel tanto del de la Selección Argentina significó la victoria para Inter de Milán, que escaló hasta lo más alto de la Serie A. Ahora, los de Chivu acumulan 36 unidades, superando a Milan, con 35, y más atrás está Napoli, con 34.

Con el festejo de este domingo, Lautaro lleva cuatro partidos al hilo convirtiendo al menos un tanto, con 5 gritos en total. Además, lleva 9 celebraciones en lo que va de la temporada, posicionándose así como el máximo artillero de la Serie A, hasta el momento. Christian Pulisic es su escolta con 8 tantos.

Así está la tabla de la Serie A

