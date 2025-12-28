El duro pronóstico de Thomas Müller sobre Lionel Messi y el Mundial 2026

Con la conquista de la MLS, la primera de la historia para Inter Miami, Lionel Messi cerró otro año destacado mientras se acerca el plato fuerte. Es que, en menos de 6 meses, la Selección Argentina buscará defender el título en el Mundial 2026.

Aunque la Pulga había anunciado que Qatar 2022 sería su última cita mundialista, su actualidad da a entender que estará para su sexta participación en el evento. A pesar de esto, Thomas Müller tiene una visión un poco más pesimista en cuanto a lo que pueda aportar.

Luego de que Inter Miami venciera a su equipo, Vancouver Whitecaps, en la final de la MLS, el campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 se refirió a las diferencias de juego entre la competencia norteamericana y la del máximo nivel de selecciones.

“Eso podría, por supuesto, cambiar por completo la dinámica de este equipo, para bien o para mal”, dijo Müller sobre la convocatoria de Messi con Argentina. Y siguió, comparando competencias: “Cuando tenía el balón, simplemente explotaba, explotaba en los espacios adecuados e iniciaba muchísimas cosas. Dudo bastante que eso funcione de forma tan espontánea, digamos, a nivel internacional”.

Las expectativas de Müller para la Selección de Alemania

Retirada del plano internacional, la leyenda de Bayern Múnich comentó sobre los primeros rivales del combinado europeo en el Mundial 2026: “A primera vista, al leer los nombres de los rivales, es obvio que avanzar es imprescindible”.

“Curazao es un punto ciego en el mapa futbolístico. Con Costa de Marfil tenemos al campeón africano y con Ecuador, al subcampeón de la fase clasificatoria sudamericana”, analizó sobre los contrincantes de Alemania en la primera fase.

Cabe recordar que, tras la conquista en Brasil 2014, Alemania encadenó dos eliminacioes consecutivas en fase de grupos. Antes de ello, había hilvanado cuatro disputas consecutivas con, al menos, semifinales.

