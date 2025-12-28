Atención Scaloni: Argelia, rival de Argentina en el Mundial, clasificó a los octavos de final de la Copa África

A falta de poco menos de un semestre para que la pelota empiece a rodar en el Mundial 2026 y Lionel Scaloni ya tiene motivos suficientes para encender el radar y tomar nota. Es que Argelia, el rival que tendrá la Selección Argentina en el debut del Grupo J, atraviesa un presente formidable: este domingo consiguió su segunda victoria al hilo en la Copa Africana de Naciones y se aseguró un lugar en los octavos de final.

El conjunto dirigido por el suizo Vladimir Petković confirmó que la goleada 3-0 ante Sudán en el debut no fue casualidad luego de imponerse 1-0 ante Burkina Faso. Un resultado que los deja con puntaje perfecto y le permite al equipo olvidarse de las ediciones 2021 y 2023, donde habían quedado eliminados en primera ronda, para volver a soñar con el nivel que los consagró campeones en 2019.

La llave del triunfo volvió a estar en los pies de su máxima estrella: Riyad Mahrez. El ex Manchester City y actual jugador del Al-Ahli de Arabia Saudita se hizo cargo de un penal y no perdonó. Con este tanto, el delantero llegó a tres gritos en lo que va del torneo, consolidándose como el goleador y líder futbolístico de un equipo que buscará amargar a Argentina el próximo martes 16 de junio en Kansas City, por la primera fecha del Mundial.

Como frutilla del postre, el partido contó con Zinedine Zidane como espectador de lujo en las tribunas. Esto se debe a que el astro francés siguió de cerca el desempeño de su hijo, Luca, que se desempeña como arquero (se nacionalizó en septiembre) y hasta supo mantener la valla invicta en lo que va del torneo.

Lo que se le viene a Argelia

Con el pasaje a octavos ya en el bolsillo y el liderazgo del Grupo E casi asegurado, Argelia cerrará la primera fase el próximo miércoles 31 de diciembre, justo antes del brindis de Año Nuevo. Se medirá frente a Guinea Ecuatorial, que ya está eliminada, mientras espera conocer a su contrincante de octavos, que saldrá del segundo puesto del Grupo D, peleado entre República Democrática del Congo y Benín. Mientras tanto, Argentina ajusta detalles y recibe un mensaje claro: desde África no quieren ponerle fáciles las cosas.

