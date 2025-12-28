La decisión final de Barcelona con Nicolás Otamendi a meses de jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina

A mitad de temporada en Europa, los equipos del viejo continente tienen en el mercado de pases invernal la oportunidad de reforzarse de cara a las definiciones de sus competencias. Barcelona se encuentra en un sensible momento y Nicolás Otamendi sonó en los últimos días como solución.

Es que el combinado dirigido por Hansi Flick atraviesa una crisis en cuanto a las actualidades de sus defensores centrales. La lesión de Andreas Christensen y la baja de Ronald Araújo, enfocado en recuperar su salud mental, obligan a los catalanes a salir a buscar a un zaguero.

En ese contexto, medios europeos apuntaron al campeón del mundo con la Selección Argentina. El experimentado defensor es una sólida opción para encontrar resultados y fiabilidad rápido, sobre todo en el tramo final de la campaña, donde Barcelona aspira a conquistar títulos.

Sin embargo, CNN confirmó este domingo que Otamendi no está en carpeta del culé por el momento. La edición portuguesa del medio explicó que Barcelona no tiene interés real en el argentino, ni ha emitido sondeos ni contactos con dirigentes de las Águilas.

En la misma línea, José Mourinho, entrenador de Benfica, desmintió esta chance en conferencia de prensa: “No tengo miedo en absoluto. Ni el presidente, ni nadie me ha dicho nada sobre la salida de Otamendi. No tengo por qué preocuparme”.

Nicolás Otamendi en la conquista de la Supercopa de Portugal. (Foto: Getty)

Mientras el defensor busca llegar en la mejor forma posible al Mundial 2026, atraviesa la última temporada de su contrato con Benfica. Otamendi cumplirá 38 años el 12 de febrero y, por el momento, es una incógnita qué camiseta vestirá en la segunda mitad del próximo año, aunque Mourinho ya pidió su renovación.

