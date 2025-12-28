Es tendencia:
logotipo del encabezado
MERCADO DE PASES

La decisión final de Barcelona con Nicolás Otamendi a meses de jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina

El defensor de Benfica fue relacionado con el combinado culé en los últimos días. Toda la verdad sobre su posible traspaso.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Nicolás Otamendi, relacionado con Barcelona.
© Diseño vía Gemini IANicolás Otamendi, relacionado con Barcelona.

A mitad de temporada en Europa, los equipos del viejo continente tienen en el mercado de pases invernal la oportunidad de reforzarse de cara a las definiciones de sus competencias. Barcelona se encuentra en un sensible momento y Nicolás Otamendi sonó en los últimos días como solución.

Es que el combinado dirigido por Hansi Flick atraviesa una crisis en cuanto a las actualidades de sus defensores centrales. La lesión de Andreas Christensen y la baja de Ronald Araújo, enfocado en recuperar su salud mental, obligan a los catalanes a salir a buscar a un zaguero.

En ese contexto, medios europeos apuntaron al campeón del mundo con la Selección Argentina. El experimentado defensor es una sólida opción para encontrar resultados y fiabilidad rápido, sobre todo en el tramo final de la campaña, donde Barcelona aspira a conquistar títulos.

Sin embargo, CNN confirmó este domingo que Otamendi no está en carpeta del culé por el momento. La edición portuguesa del medio explicó que Barcelona no tiene interés real en el argentino, ni ha emitido sondeos ni contactos con dirigentes de las Águilas.

En la misma línea, José Mourinho, entrenador de Benfica, desmintió esta chance en conferencia de prensa: “No tengo miedo en absoluto. Ni el presidente, ni nadie me ha dicho nada sobre la salida de Otamendi. No tengo por qué preocuparme”.

Nicolás Otamendi en la conquista de la Supercopa de Portugal. (Foto: Getty)

Nicolás Otamendi en la conquista de la Supercopa de Portugal. (Foto: Getty)

Publicidad

Mientras el defensor busca llegar en la mejor forma posible al Mundial 2026, atraviesa la última temporada de su contrato con Benfica. Otamendi cumplirá 38 años el 12 de febrero y, por el momento, es una incógnita qué camiseta vestirá en la segunda mitad del próximo año, aunque Mourinho ya pidió su renovación.

El duro pronóstico de Thomas Müller sobre Lionel Messi y el Mundial 2026

ver también

El duro pronóstico de Thomas Müller sobre Lionel Messi y el Mundial 2026

En síntesis

  • CNN Portugal confirmó que Barcelona no tiene interés real ni contactó a Nicolás Otamendi.
  • José Mourinho desmintió la salida del central: “Nadie me ha dicho nada sobre Otamendi”.
  • El defensor argentino atraviesa la última temporada de su contrato con el Benfica.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Mourinho frena el interés de Barcelona por Nicolás Otamendi con un pedido a la dirigencia de Benfica
Fútbol europeo

Mourinho frena el interés de Barcelona por Nicolás Otamendi con un pedido a la dirigencia de Benfica

Benfica rechazó la primera oferta de River por Prestianni
River Plate

Benfica rechazó la primera oferta de River por Prestianni

Gianluca Prestianni fue ofrecido a River
River Plate

Gianluca Prestianni fue ofrecido a River

Así está la novela de Marino Hinestroza y Boca: el conflicto de intereses y las chances de cerrar el fichaje
Boca Juniors

Así está la novela de Marino Hinestroza y Boca: el conflicto de intereses y las chances de cerrar el fichaje

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo