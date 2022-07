Pese a que Boca logró imponerse a Talleres en la Bombonera por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol, en la memoria de todos los hinchas Xeneizes quedará el nuevo penal que Darío Benedetto malogró a los cinco minutos de la primera parte. Una situación que pudo tener revancha en la segunda parte del juego.

Sin embargo, pese a que el delantero aún estaba en el campo, Marcos Rojo fue quien tomó la pelota y se hizo cargo de convertir el primero de la noche. Una decisión que, según confesó Marcos Rojo, ya se había conversado en el entretiempo en donde acordaron que el se haría cargo: ¿Por qué arreglaron esto?

Durante la entrevista que le hicieron al central que llevó la cinta una vez finalizado el juego, Rojo niega que Benedetto no haya pateado por el dolor en su tobillo y contó el motivo: "Yo le pregunté si él lo quería patear y nada él me dijo que lo patee", confesó aclarando que esta respuesta llega ya que el delantero "no estaba del todo bien porque venía errando".

Sin embargo, pese a que ambos jugadores son conscientes de la mala racha que atraviesa el goleador del Xeneize, Marcos Rojo bancó al Pipa y destacó que "es un gran delantero" y es un "gran goleador". Una banca muy importante que se notó en el festejo cuando ambos jugadores se fundieron en un abrazo.