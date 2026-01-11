Se fue libre a Europa, jugó con la Selección Argentina y fue condenado a pagar una cifra millonaria por “traicionar” a un club

Mateo Tanlongo, el mediocampista central de 22 años, que actualmente se desempeña en el Sporting Lisboa B y que disputó el Mundial Sub 20 de 2023 con la Selección Argentina, fue condenado a pagarle un millón de euros al Racing de Santander, equipo de la Segunda División de España, a pesar de que nunca jugó allí.

Esto se debe a que el jugador surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central, equipo del que se fue libre a fines del 2022 para recalar en el Sporting Lisboa, iba a ser cedido a préstamo al elenco español, pero luego de llegar a un acuerdo los dejó plantados para fichar con el Copenhague de Dinamarca.

Luego de esta situación, el presidente de Racing de Santander lo denunció hace más de un año, y pidió un millón de dólares como indemnización. En primera instancia, la Justicia falló a favor del club, por lo que el futbolista intentó apelar para evitar pagar esta importante cifra.

Finalmente, el Juzgado de lo Social número 3 de Santander llegó a la conclusión de que Tanlongo no cumplió con la palabra en relación a los arreglos que había hecho con el club, y se lo señaló como quien “no fue fiel, no fue honrado, no fue correcto y no fue legal” con su contrato.

El motivo de esto es porque concluyeron en que el hecho de que no se firmaran los contratos no supone que no existiera una relación laboral, y que el jugador prestó su consentimiento al contrato, ya que hubo indicios como los mensajes que intercambió con el director técnico, la elección por su parte del número con el que iba a jugar en el equipo, o los correos entre las partes involucradas en la negociación.

“El Tribunal Supremo inadmite el recurso de Tanlongo y declara la firmeza de la sentencia por la que el Racing deberá percibir una indemnización de un millón de euros. El club verdiblanco procederá a reclamar la citada cantidad junto con los intereses derivados por el tiempo transcurrido”, informó al respecto la cuenta oficial de Racing de Santander.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, el futbolista está sentenciado a pagar un millón de dólares por “traicionar” a Racing de Santander, debido a que llegó al acuerdo para fichar con el club pero momentos previos a estampar la firma se convirtió en refuerzo de Copenhague para la temporada 2023/24.

ver también Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

La actualidad de Tanlongo en Portugal

Luego de estar cedido al Pafos de Chipre, el volante regresó a mediados del año pasado a Sporting de Lisboa en búsqueda de nuevas ofertas para continuar su carrera. Al no tener ningún ofrecimiento concreto, permaneció en el club, aunque no fue tenido en cuenta por el primer equipo.

De esta manera bajó al Sporting Lisboa B, en donde tampoco tuvo mucha continuidad, debido a que durante el primer semestre de la temporada 2025/26 solamente vio minutos en un encuentro, en el que ingresó desde el banco de suplentes.

Publicidad

Publicidad

Datos claves