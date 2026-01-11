La reacción de los hinchas de Real Madrid tras el ingreso de Franco Mastantuono ante Barcelona: “Qué tortura”

Por la final de la Supercopa de España, Real Madrid sumó una nueva decepción al caer por 3-2 ante Barcelona en el Estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, en Yeda, Arabia Saudita. Franco Mastantuono fue suplente, pero tuvo la oportunidad de sumar minutos sobre el cierre.

Desde su llegada proveniente de River Plate al inicio de la temporada, el volante ofensivo de Azul no tuvo la continuidad esperada. Este presente lo convirtió en un resistido entre los hinchas del Merengue, sobre todo al tener en cuenta el elevado precio de su pase.

Para colmo, este domingo ingresó para los últimos 10 minutos cuando el elenco catalán se encontraba en ventaja por 3-2. Mastantuono tomó el lugar de Vinícius Júnior, autor de uno de los goles de Real Madrid y uno de los puntos altos del equipo en la noche.

Esta decisión generó fuertes críticas por su rendimiento, pero también llevó a los hinchas a apuntar contra Xabi Alonso por poner al argentino en lugar del extremo, uno de los referentes del equipo blanco.

“Qué tortura ver jugar a Mastantuono”, resumió uno de los seguidores. Otro, en cambio, disparó: “Quitas a Vinícius siendo el mejor del partido para meter al sobrevalorado de Mastantuono. No te entiendo, Xabi Alonso”. Un tercero lanzó: “La timada que nos han pegado con Mastantuono es apoteósica, eh”.

