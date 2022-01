Se fue de Boca por problemas familiares y confesó: "No me he sentido bien en el club"

Israel Escalante fue una de las primeras bajas de Boca en este 2022. El volante, que había logrado debutar en primera en aquella ocasión en la que el Xeneize debió jugar con juveniles tras el escándalo del plantel profesional en Brasil, volvió a salir a préstamo.

El zurdo milita ahora en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, club que lo acogió a préstamo por un año con una opción de compra por el 80% de su ficha. Si bien debe regresar, Escalante no mostró muy buenas conclusiones de su último paso por el club que lo formó.

"Tuve problemas familiares, tuve problemas en el club. No me he sentido bien los últimos meses, no me he sentido cómodo. Por cosas de la vida se me presentó esta oportunidad y dije que sí desde el primer momento porque lo pusimos a ver con la familia, lo analizamos y ahora me siento mejor", analizó en primera instancia.

Consultado por el por qué de su irregularidad en Brandsen 805, contestó: "¿Qué me hizo falta? Que me pongan. Los últimos tres meses estuve lesionado, pero yo creo que el año pasado me fue muy bien en Colombia y por circunstancias que mi representante y yo no entendemos no jugué los últimos meses. Vine a buscar rodaje porque se que es un buen club para hacerlo".

Por último, se mostró muy agradecido de llegar a la LDU y aseguró que tiene las fichas puestas en obtener regularidad en su nueva casa: "Me siento bien en el club, los compañeros me recibieron bien y eso está bueno. Muy contento".